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彰显吉利特色 构建现代产业体系——访吉利区委书记吴立刚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-15 08:37

　　吉利区委书记吴立刚日前接受本报记者专访时表示，2018年，吉利区将全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持新发展理念，进一步明确“一团三区”发展定位，彰显吉利特色，加快建设“产城融合、城乡一体、生态宜居的滨水城市洛北组团”，全力打造省城乡一体化发展先行区、中西部最大的现代高端石化产业区、黄河中下游独具特色的湿地生态示范区。

　　彰显吉利特色，构建现代产业体系。今年，将坚持规划引领，按照更高标准，进一步提升吉利华阳组团规划编制水平，构建“功能完善、城乡一体”的现代城镇体系。加快培育新兴产业和特色产业，努力形成“一强一新一特”现代产业体系，确定总投资近400亿元的石化炼油结构调整项目等，做大做强高端石化产业。加快推进黄河湿地、西霞院水库和万佛山旅游开发，使“看得到万佛山、望得见黄河水、存住白鹤记忆、留下吉利乡愁”成为吉利的鲜明特征，形成石化产业与生态旅游产业“两翼齐飞”的发展格局。

　　着力改革创新，打造对外开放新高地。深化投融资体制改革，通过PPP模式引导社会资本参与基础设施、公共服务等领域项目建设，着力解决发展资金短缺的问题。探索农村“资源变股权、资金变股金、农民变股民”的发展模式，激活农村发展活力，促进农民增收。抓住郑洛新国家自主创新示范区扩区机遇，加快推进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，加强地企协作，构建以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。加强与周边区域沟通协作，扩大招商引资，打造对外开放新高地。

　　紧盯重点工作，打好三大攻坚战。进一步发挥基层党组织在脱贫攻坚中的引领带动作用，圆满完成脱贫攻坚任务。严格落实“河长制”，构建以政府为主导、以企业为主体、社会组织和公众参与的环境治理体系，打好环境污染防治攻坚战。着力推进供给侧结构性改革，突出抓重点、补短板、强弱项，扎实做好处置停产半停产企业、降低企业运营成本、防范金融风险等工作，打好防范化解重大风险攻坚战。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 周慧婷）
[ 责任编辑：史戎戎]
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