坚决看齐紧跟 实现更大作为——访嵩县县委书记徐新

嵩县县委书记徐新日前接受洛阳日报记者专访时表示，嵩县将坚决看齐紧跟市委经济工作会议精神，从五个方面精准发力，在推动经济社会持续健康发展中实现更大作为。

坚决打赢脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以作风攻坚促脱贫攻坚，聚焦24个贫困村和1.5万贫困人口脱贫目标，在持续抓好易地搬迁、改善基础设施的同时，扎实开展“产业扶贫年”活动，推动形成“生态旅游带动、特色产业富民、劳务输出创收、扶贫车间就业、光伏扶贫兜底”的扶贫格局。

持续强化县域产业支撑。贯彻落实绿色发展理念，着力推进总投资353亿元的80个重点项目，不断培育壮大新材料和文化旅游两大主导产业、生物医药和新能源两大新兴产业、健康养老和高效农业两大特色产业的“222”产业体系，抓重点、补短板、强弱项，以量的增长推进产业结构优化，壮大县域综合经济实力。

加快推进新型城镇化。立足嵩县作为我市南部生态涵养区定位，突出县城、特色镇和美丽乡村三个层次，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，构建“中心集聚、一主两副(一主即中心城区，两副即北部田湖副中心、南部车村副中心)”的城镇发展格局。持续开展“交通提升年”活动，加快构建以高速公路为主的大交通格局，不断提高县域公路密度。

全力保障和改善民生。紧紧围绕发展不平衡不充分问题，坚持“尽力而为、量力而行”，全面发展各项社会事业，大力实施乡村振兴战略，不断提高人民群众的获得感、幸福感。加强平安嵩县建设，健全信访稳定、安全生产、非法集资等领域的风险防范和化解机制，确保社会大局和谐稳定。

着力做好生态保护这篇文章。坚持“生态立县”，着力实施河道治理工程、着力开展陆浑湖生态综合治理、着力实施林业生态建设、着力打好大气污染防治攻坚战，扎实推进蓝天行动、碧水行动、净土行动、国土绿化行动，坚决实现全年空气优良天数不低于2017年的314天目标，让良好生态成为促进嵩县整个社会资产升值的催化剂。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 樊晓娟）