以项目为抓手 增强城市承载力——访市住建委主任董现章

市住建委主任董现章昨日接受洛阳日报记者专访时表示，将按照“统筹兼顾、多方联动、适度超前、做则必成、保障民生”的原则和“抓重点、强弱项、惠民生”要求，紧盯打基础、创优势、利长远的大事要事，着力在推动重点城建项目上取得更大进展，2018年谋划实施300余个城建项目，畅通城市内外交通网，着力增强城市综合承载力。

坚持以重大城建项目为引领，确保中心城区路网更畅。今年将在继续实施好王城大道快速路、古城快速路、城市环线、瀍涧大道等重点项目的同时，启动实施新街向北打通、新伊大街、滨河南路东延、机场西路、芳华路、应天门环线一期、建春门大街、华山路与青岛路改造提升、春都路、定鼎门大街改造、光武大道北延、开元大道西延、甘泉河大道等重点道路建设工程。

坚持问题导向，从群众反映最强烈的问题出发，持续推进广阜路、金谷园路、伊洛路、瀛洲路等“断头路”打通工程，统筹实施伊洛路大修工程、金谷园路大修工程。同时，将在中心城区完成50条背街小巷整治项目，其中，涧西区12条，西工区10条，老城区12条，瀍河区7条，洛龙区8条，高新区1条。

坚持以人民为中心，着力推进“四河三渠”综合治理，围绕截污治污、引水补源、河岸治理、路网环通、沿河棚改等重点内容，启动对伊东渠、新区大青渠的改造提升、水系连通工程，确保中心城区实施55公里河道治理、23处湿地游园建设任务，中州渠、大明渠、铁路防洪渠临渠的98个小区完成雨污分流改造，伊东渠、中州渠老城段完成黑臭水体治理。

坚持实施“引热入洛”工程，持续推进孟津神华国华电厂引热入洛工程，谋划实施宜阳龙羽电厂引热入洛工程，中心城区集中供热面积力争增加500万平方米，集中供热率达到78%，新增电代煤供热1万户、80万平方米，新增气代煤供热3000户、26万平方米。（洛阳日报记者 李东慧）