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突出重点 加快构建现代开放体系——访洛阳市商务局局长徐林
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-14 07:48

　　市商务局局长徐林日前在接受本报记者专访时表示，市商务局将把贯彻落实党的十九大精神与学习贯彻市委经济工作会议精神相结合，紧紧围绕“9+2”工作布局和“加快建设副中心、打造全省增长极”的工作部署，抓住“一带一路”重要节点城市这一发展契机，加快构建现代开放体系，全力以赴抓好现代开放体系7个重大专项落实，扩大招商引资，做强对外贸易，拓展合作领域，进一步提高开放型经济发展水平。

　　持续实施产业精准招商。紧盯长三角、珠三角、环渤海、闽东南等重点区域，紧盯世界500强、国内500强、行业50强企业，精准对接重点企业；高起点谋划第36届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会系列活动，并力争将牡丹文化节活动纳入省投洽会，同宣传、同部署、同邀商。

　　积极培育外贸出口新的增长点。依托洛阳产业优势，以培育优势进出口产业集群为目标，积极推进“摩托车及零部件”等申报国家外贸转型升级基地；借助河南自贸区洛阳片区等平台，着力引进“两头在外”的出口型项目，培育我市外贸新的增长点；组织申报省级跨境电子商务示范园区和人才培养暨企业孵化平台，推动跨境电商发展。

　　积极拓展“一带一路”沿线国家新市场。组织企业“走出去”，扩大与“一带一路”沿线国家和地区的经济合作；引导支持我市优势企业参与国家级合作工业园开发，带动我市中小企业入区投资。

　　促进电子商务产业发展。研究制订《洛阳市电子商务产业转型攻坚行动实施方案》，促进线上线下融合，建设改造一批高水平的电子商务产业园区，培育壮大一批电子商务骨干企业，使电子商务产业成为全市经济社会发展的新动力。

　　推动内贸流通产业发展。紧盯改造提升和疏解外迁市场项目落实，统筹抓好培育整合和规划布局市场项目布局；建立健全生活必需品市场异常波动的预警和应急机制，加强市、县级猪肉储备和市级冬春蔬菜应急保障，强化商务领域市场监管。（洛阳日报记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：史戎戎]
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