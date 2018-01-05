开创国资国企改革发展新局面——访市国资委主任苗惠芳

市国资委主任苗惠芳近日在接受洛阳日报记者专访时表示，市国资委将紧紧围绕“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，坚持“四个聚焦”，持续推进国企改革四项任务，开拓创新，攻坚克难，做强做优做大国有资本，为我市加快建设副中心、打造全省增长极作出新贡献。

市国资委主任苗惠芳近日在接受洛阳日报记者专访时表示，市国资委将紧紧围绕“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，坚持“四个聚焦”，持续推进国企改革四项任务，开拓创新，攻坚克难，做强做优做大国有资本，为我市加快建设副中心、打造全省增长极作出新贡献。 国有企业党建得到新加强。落实“河洛党建计划”，充分发挥党组织核心作用，努力提升国有企业党建水平。全面推行“优势转化工程”，推进企业党建工作与生产经营、建设发展、和谐稳定等中心工作深度融合。 国企改革实现新突破。持续推进混合所有制改革，在城投集团、国宏集团、旅发集团等企业子公司层面，推进5家以上企业混合所有制改革。加快“僵尸企业”处置，8月底前，提前完成全部27家“僵尸企业”处置工作。优化企业组织结构，完成国宏集团、城投集团、旅发集团等企业下属16家三级以下企业清理整合。推进脱钩企业深化改革。完善法人治理结构。创新选人用人机制，完成城投集团、国宏集团等6家企业8个高管职位的市场化选聘。 地企合作取得新进展。搭建常态化合作平台，组织召开地企合作联席会议，以项目为抓手、以问题为导向，选好主题，创新模式，推动地企合作务实开展。支持服务46家驻洛央企开展“三供一业”分离移交工作。跟踪服务驻洛央(省)企改革发展，在政策支持、信息共享、要素保障、人员安置等方面主动服务，创造条件。 国资监管效能得到新提升。系统、全面做好顶层设计，梳理监管问题，坚持问题导向，以管资本为主转变监管职能，进一步提高监管的科学性、有效性、针对性，防止国有资产流失。推动国宏集团等企业向投资运营公司转型。优化国有资本布局结构。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 赵燕）