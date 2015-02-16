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稳中求进 推动高质量发展——访洛宁县委书记张献宇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:43

　　洛宁县委书记张献宇日前接受洛阳日报记者专访时表示，洛宁县委、县政府将深入学习贯彻市委经济工作会议精神，在领会实质中坚定信心，在稳中求进中担当作为，着力抓好“五个一”工程，推动洛宁高质量发展。

　　明确一个思路。深刻把握全市经济工作总体要求和主要目标，在吃透会议精神、审视洛宁县情、融入全市大局的基础上，深入研究洛宁县2018年整体工作思路，把市委提出的各项目标任务转化成具体的抓手和载体，推动各项工作有序运转、落地生根。

　　兑现一个承诺。紧紧围绕“2018年脱贫摘帽”目标，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，大力实施“6344”扶贫模式，着力培育“六大产业支撑”、拓宽“三种就业渠道”、改善“四个基础条件”、提升“四项基本服务”，计划投入各类扶贫资金5.1亿元，实施易地扶贫搬迁项目6个、贫困村基础设施项目187个、产业扶贫项目340个；狠抓“一转三推进”，以作风攻坚促脱贫攻坚，以能力提升促工作提升，确保2018年全面完成脱贫任务。

　　把握一个要求。坚持以“推动高质量发展”为方向，确保全年经济运行稳中有升，主要经济指标增速高于全市平均水平；按照“一产培育特色、二产发展壮大、三产持续提升”原则，加快调整产业结构，持续巩固“三二一”产业格局；深入推进新型城镇化；打好污染防治攻坚战，坚决完成市定任务。

　　突出一个抓手。坚持项目引资双带动。强化“1+4+N”项目推进机制，狠抓洛宁抽水蓄能电站、北京德青源肉蛋加工中心等总投资423亿元的185个重点项目，计划年内竣工122个、完成投资107亿元以上；强化“1+5+5”招商推进机制，围绕洛宁“221”产业体系持续招大引强、延链补链，力争全年签约千万元以上项目50个、总投资100亿元以上，引进县外境内资金65亿元、外资1亿美元以上。

　　围绕一个中心。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持保基本、提品质、可持续，全力抓好2018年省、市、县民生实事，大力实施全国教育均衡县创建、全民健身中心等一批重点民生项目，全年民生支出25亿元以上，占全县财政总支出的82%以上；完善县、乡、村三级就业服务中心，全年发放创业贷款2.5亿元以上，带动创业就业1.3万人。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
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