市城乡规划局局长张昭民日前在接受洛阳日报记者专访时表示，规划部门将紧紧围绕市委、市政府中心工作，增强规划引领、规划即法意识，强化规划管理制度建设，切实把好规划方向关、质量关、程序关和实施关，确保城乡规划工作始终朝着正确方向推进。

加强制度建设强化规划引领 ——访市城乡规划局局长张昭民 市城乡规划局局长张昭民日前在接受洛阳日报记者专访时表示，规划部门将紧紧围绕市委、市政府中心工作，增强规划引领、规划即法意识，强化规划管理制度建设，切实把好规划方向关、质量关、程序关和实施关，确保城乡规划工作始终朝着正确方向推进。 进一步强化制度建设，按照《洛阳市城乡规划委员会制度(修订)》，统筹做好总体规划与单体建筑规划审批，抓好规划领域突出问题整改，推动规委会各项制度有效落实。 进一步强化规划引领作用。继续抓好五期城市总体规划修编工作，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳、海绵城市等先进理念融入规划编制全过程，力争 2018年年底前按程序逐级上报审批。完成《洛阳市“一中心六组团”城市发展战略规划》，确保上半年按程序上报市规划委员会审议通过。 进一步高标准编制各专项规划。积极开展《洛阳市生态修复专项规划》《洛阳市中心城区夜景照明专项规划》《市区王城大道、中州路、九都路、开元大道等二十条路双修提升规划》等专项规划编制工作，完善城市功能，提升城市品位。 进一步做好城市“双修”及城市设计工作。将城市“双修”作为治理城市病、转变城市发展方式的重要抓手，组织对历史文化街区与历史建筑普查工作，10月底 前建立完成历史文化街区与历史建筑遗产数据档案。全面开展中心城区城市建筑风貌设计导则和伊滨新城核心区域城市设计，并按程序上报市规划委员会审议通过。 进一步推进重大基础设施项目规划。加快完成洛阳机场综合交通枢纽规划、洛阳火车站综合交通枢纽规划、涧西谷水综合交通枢纽及轨道交通控制中心规划设计方案等规划编制工作，并按程序上报市规划委员会审议通过。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 罗中标）