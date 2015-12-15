推动新实践 展现新作为——访偃师市委书记宋义林

偃师市委书记宋义林昨日接受洛阳日报记者专访时表示，偃师市将从四个方面推进洛阳市委经济工作会议精神在偃师落地生根、形成生动实践。

着力明思路定举措。迅速按照洛阳市委最新工作部署，立足偃师实际，对建设富裕活力人文秀美幸福新偃师战略纲要、奋力推进偃师组团建设实施方案等确定的发展思路、目标方向、路径举措进行完善提升，确保各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效。

着力调结构稳运行。坚持稳中求进工作总基调，妥善处理“稳”和“进”的关系，把握好节奏和力度，巩固和保持良好态势。结合偃师民营企业多的实际，积极搭建平台，深入推进地企合作，加强政银企对接，培育龙头、转型创新、提质倍增，激发企业活力，发展壮大实体经济；加强对50家重点企业的运行监测，及时解决苗头性、倾向性问题，确保企业生产经营平稳有序，实现经济平稳运行。全力以赴加快总投资588.2亿元的252个重大项目建设，以投资结构的调整促进经济结构的调整，实现经济稳定增长。

着力提质量求效益。坚持质量第一、效益优先，全面贯彻落实新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，加快构建具有偃师特色的“222”现代产业体系，强力实施总投资372.3亿元的92个产业项目，持续壮大两大主导产业、积极培育两大新兴产业、着力打造两大特色产业。持续强化改革推动、开放带动、创新驱动，力争新增高新技术企业5家、新认定省科技型中小企业30家、新增洛阳市级以上企业研发平台10个、签约超千万元项目45个以上，加快发展动能转换，推动经济发展形成持久动力。

着力补短板破瓶颈。围绕打好新型城镇化牌，加快偃师组团建设，坚持以人的城镇化为核心，以偃师新一轮城乡总体规划为引领，从最短板、最薄弱环节抓起，大力实施乡村振兴战略，强力推进百城建设提质工程和文明城市创建工作，加大旧城修补、生态修复和首阳新区建设力度，加强全域国土绿化和污染防治，高标准完成“两河两渠”综合治理工程，加快构建“五纵六横”大交通格局，强化基础设施建设，统筹推进城乡发展，补齐发展短板，突破发展空间、土地等瓶颈制约，着力解决发展不平衡不充分问题。（洛阳日报记者 孙自豪）