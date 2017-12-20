聚焦重点 推动孟津高质量发展——访孟津县委书记黄玉国

孟津县委书记黄玉国昨日接受洛阳日报记者专访时表示，2018年，孟津县将全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议精神，以崭新的精神状态和奋斗姿态，聚焦重点、精准发力，“建好北组团，助力副中心”，推动孟津在高质量发展上迈出坚实步伐。

坚决打好三大攻坚战。坚持底线思维，坚决防范化解金融风险，稳妥化解地方债务风险，有效防范社会风险。坚持精准扶贫，确保2018年再实现15个贫困村、6324名贫困人口稳定脱贫。坚持标本兼治，落实蓝天、碧水、国土绿化等“五大行动”，加强“两河一渠”治理，做好“三林三水”文章，建设生态宜居环境。

着力推动工作高质量。落实产业强县战略，努力推动产业发展高质量。围绕打好产业结构优化升级牌，提质发展“222”现代产业体系，着力打造全市有地位的先进装备制造和高端石化产业集群，努力提升产业发展质量。落实城乡一体战略，努力推动城乡建设高质量。坚持城乡融合发展，以全县“一体两翼三板块多节点”城乡总体布局为指引，统筹推进百城建设提质工程、镇区提升项目建设，全力做好乡村振兴文章，推动城乡功能品质再上新台阶。落实文化提升战略，努力推动文化建设高质量。深入推动文旅融合，持续提升全国文化先进县等品牌，全面启动全国文明城市创建，提速伏羲文化园等项目建设，推动国家全域旅游示范区创建实现新突破。落实创新驱动战略，努力推动改革开放高质量。以全面深化改革激发动力，以全方位扩大开放增添动力，确保大众创业、科技创新工作走在全市前列。落实民生为本战略，努力推动人民生活高质量。顺应群众美好生活新期待，大力发展社会事业，认真办好民生实事。落实党建引领战略，努力推动党的建设高质量。贯彻新时代党的建设总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以村级组织换届为契机全面建强基层党组织，锲而不舍纠正四风，着力营造风清气正干事创业政治生态。（洛阳日报记者 孙自豪）