孟津朝阳烈士陵园：这片热土上 不屈英魂从未远离

孟津朝阳烈士陵园

参观纪念馆

●名称：孟津朝阳烈士陵园

●地点：孟津县朝阳镇高沟村

●意义：记录革命先烈为追求自由、解放、和平、幸福而进行的艰苦斗争史

核心提示

滚滚东流的黄河，见证了孟津百余年来光荣的革命历史。在抗日战争、解放战争时期，我党的地下组织和外围组织如雨后春笋般在这里破土而出，带领当地人民英勇奋战，迎来了新生活。近日，记者走进孟津朝阳烈士陵园，瞻仰先烈们的丰功伟绩，探寻他们不屈的革命精神。

走访

这里是先烈们战斗过的地方

孟津朝阳烈士陵园离洛阳市区不远，从市区出发，沿定鼎北路、王城大道、小浪底大道一路向北行进，即可看到醒目的陵园标志。陵园坐北朝南，青松环绕，庄严肃穆。

“现在我们看到的陵园，是2003年搬迁来的。朝阳烈士陵园始建于1965年，原来位于朝阳镇中心地带。”该陵园讲解员张金婵介绍，由于原来所处的环境太嘈杂，为了让烈士英魂有个安静的归宿，陵园整体搬迁到了朝阳镇高沟村，“这是一块浸染着烈士鲜血的土地，抗日战争时期，在皮定均带领下，这里曾展开各式各样的抗日斗争，有不少传奇故事流传至今”。

走进陵园，一座高高的烈士纪念碑矗立在正中央，“人民永雄永垂不朽”8个大字在阳光下熠熠生辉。以烈士纪念碑为中心，25位烈士的墓碑呈半圆形静卧在周围的草坪中，青黑色的墓碑上红色五角星格外耀眼。墓碑后，一棵棵柏树默然挺立，陪伴烈士安眠。

烈士之墓

为了民族独立和解放，孟津共有359位烈士为国捐躯。早在第二次国内革命战争时期，孟津就有了中共地下党的活动。1928年，孟津建立了负图寺地下党组织。抗日战争开始后，党的力量迅速扩展到了孟津广大乡村。在残酷的革命斗争中，党组织带领党员、团员对敌人进行了英勇的斗争。他们的斗争，沉重打击了敌人的嚣张气焰，促进了豫西革命根据地的发展、壮大。

讲述

在海资暴动中，《新洛阳报》记者以身殉职

沿着烈士墓碑前的小路缓步前行，黑真、李锐明、薛克信、许太(本名许金台)等名字依次映入眼帘。“他们都是在海资暴动中牺牲的。”张金婵说，孟津共有5座烈士陵园，每座陵园都记录着一段艰苦卓绝的斗争历史，其中朝阳烈士陵园记录了海资暴动的腥风血雨。

那是黎明前最后的黑暗。1949年3月31日拂晓，以史黑生、史八子、张世荣为首的土匪、恶霸，纠集150多名反动分子，荷枪持矛，突然袭击了洛阳县海资区(即现在的朝阳镇)政府，杀害区长黑真等11人，造成1人重伤，史称海资暴动。

在被杀害的11人中，有7人长眠于朝阳烈士陵园。在陵园入口东侧的烈士纪念馆内，详细记录了每位烈士的籍贯及牺牲时的职务。其中一位引起了记者特别关注，他就是许太，时任《新洛阳报》(《洛阳日报》的前身)记者，新安县后岭村人。

许太牺牲时，年仅27岁。1949年3月，他一直在海资采访“剿匪反霸”运动，发表了不少反映农民运动的消息和通讯。在海资暴动发生的当天，由于工作需要，许太恰好在区政府借宿。面对吼叫着冲进来的匪徒，许太迅速开枪射击，在子弹用完后跳上房梁，一手扒着椽子，一手掀起瓦片打击敌人，最终他腿部中枪，从房梁上跌落，倒在了血泊中。

暴动的匪徒很快被镇压了，硝烟散尽，英烈们不屈的革命精神依然在传承。张金婵说，每年都有上万人到孟津朝阳烈士陵园祭奠烈士英灵、缅怀先烈功绩，每有纪念活动，总有人怀着崇敬的心情走近烈士墓拜谒。

点评

中共洛阳市委党校党史党建部主任王洲说，每个烈士陵园都是浓缩的历史，都有自己的“集结号”故事，更是爱国主义最形象的写照和最生动的教材。孟津朝阳烈士陵园将革命先烈可歌可泣的英雄事迹真实还原，肩负起了党史教育基地的重要职责，也为弘扬革命精神、加强爱国主义教育提供了平台和载体。踏着先烈的足迹，更能领悟理想、信念的真谛，这是他们留下的宝贵精神财富，时刻激励共产党员不忘初心、砥砺前行。

感言

孟津县委党史研究室工作人员董爱红说，重温历史，再次感受到了先烈们的浩然正气，就仿佛英雄一直在我们身边。作为一名党员，要以革命先辈为榜样，学习他们不怕牺牲的大无畏精神，学习他们献身祖国、献身人民的高尚情怀，学习他们不畏艰险、不怕牺牲的英雄气概，克己奉公、勤奋工作。(感谢中共洛阳市委党史研究室对此次采访的大力支持)（洛阳晚报记者 智慧/文 张怡熙/图）