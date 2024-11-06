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今日，洛阳万人长跑喜迎新年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.01 11:49
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　　河洛热土跃动逐梦身影，奋进步伐绽放城市活力。1日上午，迎着新年第一缕阳光，“中原银行杯”2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛在洛阳市体育中心激情开跑，海内外万余名选手以奔跑的方式喜迎新年。

　　元旦长跑比赛是洛阳市全民健身的一项品牌赛事，已举办至第45届，每年参与人数都在万人以上，是洛阳参与人数最多、影响最广泛的全民健身活动，也是爱好运动的市民庆祝新年到来的首选方式。自2020年起，洛阳元旦长跑比赛探索与改革办赛模式，新增了半程马拉松项目，为跑者打造一场集专业性、观赏性、体验感于一体的马拉松盛宴。

　　本次元旦长跑以“新元永向前”为主题，设置了半程马拉松、市直机关组、欢乐跑组、亲子跑组、学生组、伤残组等6个项目组别，距离最短的3公里，最长的21.0975公里，共吸引了1万多名选手报名参赛。其中参加半马的运动员从洛阳市体育中心出发一路北上，途经隋唐城遗址植物园、洛阳博物馆、洛阳城市阳台、天子驾六、天堂明堂、应天门等著名景区或城市地标，终点位于定鼎门遗址博物馆。跑友们在奔跑的过程中，不仅感受运动的快乐，更身临其境感受洛阳千年古都的文化底蕴，仿佛穿越时空，与历史对话。

　　赛事为媒，文旅共荣，一场马拉松，相邀洛阳城。本次赛事也正式拉开“穿越盛唐洛阳年”—洛阳市2025年“双节”文旅活动的序幕！

　　双节期间，洛阳围绕新文旅发展理念，精心打造三大主题场景。来洛阳，您可穿越隋唐洛阳城沉浸式体验宫廷年夜饭、元日大朝会、傩戏演艺、燃庭燎等“宫里过年”的仪式感；也可去洛邑古城感受许愿祈福、文昌赐福、送穷神、汉服婚礼等“坊里过年”的烟火味；还可领略金吾开道、游伎行歌，灯树千光照，华彩满溢辉等天街过年的奇幻氛围。除此之外，还有“正月烟花上洛阳”新春烟花秀、博物馆奇妙夜等特色文旅活动，龙门市集、新春年货市集等百余项文旅惠民促销活动将为您解锁神都新春更多新玩法！

　　经过1个多小时的角逐，备受瞩目的半程马拉松项目冠亚军揭晓。

　　【男子半马前三名】

　　冠军亚伯拉罕·基普鲁托·索恩(肯尼亚) 1小时07分58秒

　　亚军朱家林(中国) 1小时09分12秒

　　季军孙宇翔(中国) 1小时10分57秒

　　【女子半马前三名】

　　冠军奈米卡·科利·马穆雷(肯尼亚) 1小时18分54秒

　　亚军于红芳(中国) 1小时20分26秒

　　季军杨琳琳(中国) 1小时20分27秒

　　（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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