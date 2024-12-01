开启“夜游模式”、推出系列展览……元旦春节期间，来洛阳博物馆里过大年

记者31日从洛阳市文物局获悉，2025年元旦、春节期间，洛阳市将推出“博物馆里过大年”系列活动，为进一步传承弘扬中华优秀传统文化，让大家度过有文化、有内涵、有意思、有特色的“中国年”。

记者31日从洛阳市文物局获悉，2025年元旦、春节期间，洛阳市将推出“博物馆里过大年”系列活动，为进一步传承弘扬中华优秀传统文化，让大家度过有文化、有内涵、有意思、有特色的“中国年”。

推出延时服务开启“夜游模式”

2025年元旦春节期间，全市各大文博场馆将取消周一例行闭馆惯例，并提供延时服务，延长开放时间1至4个小时，开启“夜游模式”。

“巳巳如意”系列迎春展

二里头夏都遗址博物馆

灵蛇献瑞——中国古代蛇形文物图片展(2025.1.26-2025.2.16)

蛇舞盛世——2025年元宵节非遗展(2025.1.23-2025.2.14)

伊洛春歌——河洛新年画农民画作品展(2025.2.11-2025.3.2)

夏博撷珍萃五载映华章——二里头夏都遗址博物馆五周年摄影展(2025.1.1-2025.1.20)

洛阳博物馆

荅荅娘惹的世界——海上丝绸之路上的荅荅娘惹文化展(2024.12-2025.3)

“风起塞上 纵横天下——晋商历史文化展”(2024.12—2025.3)

“国色·九歌——王昆峰影像艺术展” (2024.12—2025.4)

洛阳古墓博物馆

来自光武帝乡的大汉文明——南阳汉画拓片精品展(2025.1.10-2025.3.25)

洛阳民俗博物馆

“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展” (2025.1.23-2025.4.30)

“布衣洛阳——布票上的洛阳民”展览(2025.1.1—2015.3.31)

隋唐大运河文化博物馆

“画韵年丰 民俗遗珍”开封朱仙镇木版年画精品展(2025.1.11-2025.2.28)

洛阳周公庙博物馆

匠心天裁 纸落生花——2024年洛阳市剪纸大赛暨第三届洛阳市剪纸艺术展(2024.12.26—2025.2.16)

“周公吐哺 天下归心”展览(2025.1.11—2025.2.28)

定鼎门遗址博物馆

“曌耀千秋 时裳璀璨”展览(2025.1.1-2025.12)

关林景区

关庙楹联展(2025.1.1-2025.2.15)

关公文化图片展(2025.1.1-2025.2.15)

中国古代兵器展(2025.1.1-2025.2.15)