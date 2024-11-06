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2025年元旦春节，“穿越盛唐洛阳年”活动丰富多彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.31 17:14
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　　尽享文旅盛宴，感受别样新年。2025年元旦春节期间，洛阳将以“穿越盛唐洛阳年”为主题，为广大市民和游客打造沉浸感、参与感十足的文旅盛宴。看焰火晚会、赏上元灯会、体验博物馆奇妙夜……一系列丰富多彩的活动，将带您沉浸式感受盛唐洛阳年。

　　据悉，2024年12月31日至2025年2月16日，洛阳将以“1+3+6+N”(一个主题、三大场景、六项主题活动、多项联动活动)为载体，打造独具神都特色的“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景，开展“正月烟花上洛阳”新春烟花秀、神都上元灯会、神都新春音乐会、博物馆奇妙夜、龙门祈福会、“穿越盛唐”新年万人马拉松六项主题活动，以及多项联动活动，为游客和市民提供沉浸式的过年体验。

　　沉浸感十足的特色场景，带您开启一场“穿越神都”之旅。

　　“宫里过大年”以隋唐洛阳城为中心，在除夕夜、大年初一、正月十五等时间节点，通过燃庭燎、宫廷年夜饭、应天门守夜、元日大朝会、赠春幡、千灯耀隋唐等系列传统春节活动，加强沉浸式场景设置和现场活动互动，营造浓厚且独具特色的宫内过年氛围和沉浸式体验。

　　“坊里过大年”以洛邑古城(立德、归义)为中心，从腊月二十三至正月十六，开展传承千年的民间古城许愿祈福、文昌赐福、传统拜年、送穷神、汉服婚礼等传统民俗过年活动，设置富有烟火气的场景，营造浓厚的民间坊里过年氛围。

　　“天街过大年”以定鼎门天街为中心，从除夕夜到元宵节，从定鼎门至菏泽寺街，开展“神都奇幻夜 天街过大年”活动，举办开街迎宾仪式、金吾开道、游伎行歌，每天推出百余场非遗、民俗、杂技及戏曲表演，用新春彩灯、唐风美陈点亮天街，再现盛唐“灯树千光照，华彩满溢辉”的场景。

　　丰富多彩的文旅活动，让您在洛阳感受别样新年。

　　2025年1月29日，以“五都荟洛 闪耀华夏”为主题的“正月烟花上洛阳”新春烟花秀将在定鼎门宁人坊精彩上演，打造全国首场国风元素大型无人机科技与烟花结合的光影盛宴。

　　2025年1月22日至2月16日，神都上元灯会将在隋唐洛阳城景区、隋唐城遗址植物园、王城公园、倒盏村举办，通过“传统灯会与现代美陈相结合”的方式，带您感受穿越古今的美妙场景。

　　2024年12月31日至2025年2月16日，神都新春音乐会将在正大文化交流中心、河洛剧院等上演，洛阳东方合唱团“爱永在”迎新年音乐会、2025俄罗斯爱乐交响乐团新年音乐会、洛阳市新年音乐会等16场音乐会为广大音乐爱好者带来一场动人心弦的音乐盛宴。

　　2025年1月1日至2月16日，博物馆奇妙夜活动将在洛阳各大博物馆及关林景区开展，洛阳重点文博场所将在节日期间继续取消周一例行闭馆惯例，开展延时服务，推出博物馆里玩穿越、又见神都剧本杀等丰富多彩的夜游项目，丰富游客参观体验。

　　2025年1月22日至2月16日，以祈福添福为主题的龙门祈福会将在龙门石窟香山寺、龙门古街、礼佛台举行，期间还将举办龙门市集·开年有好市、香山寺撞钟祈福、礼佛台祈福仪式等特色活动，元旦当天将举行龙门香山寺鸣钟祈福暨龙门古街时光音乐会。

　　2025年1月1日，“穿越盛唐”新年万人马拉松将在洛阳市体育中心广场开跑，让更多的人感受到运动的魅力和快乐，共同迎接新年的到来。

　　此外，洛阳还将围绕“梦回神都·古韵洛阳”“非遗民俗·多彩洛阳”“冰雪户外·畅游洛阳”“文旅促销·惠购洛阳”“美食汇聚·舌尖洛阳”5个版块开展亚洲电竞CS总决赛、牡丹创意艺术节等53项春节文旅活动，在全市营造浓厚的节日氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 李砺瑾)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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