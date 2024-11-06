2025洛阳新年音乐会举行 江凌、徐衣显、孙延文等观看演出

2024年12月31日晚，2025洛阳新年音乐会在洛阳正大文化交流中心精彩上演，以动人心弦的音乐迎接崭新的一年。

2024年12月31日晚，2025洛阳新年音乐会在洛阳正大文化交流中心精彩上演，以动人心弦的音乐迎接崭新的一年。

江凌、徐衣显、孙延文、王军、祁建峰、徐超文等在洛市领导与我市社会各界代表一起观看演出。大家在美妙的音乐声中互致祝福、喜迎新年。

夜幕下的洛阳流光溢彩，处处洋溢着喜庆的节日气氛。当晚8时，在气势恢宏的《阳光照耀大地》交响乐声中，整场演出拉开了帷幕。新年音乐会由洛阳交响乐团(洛阳爱乐乐团)倾力打造，市音乐家协会副主席丁南领衔担纲，俄罗斯格林卡国立音乐学院交响乐指挥博士卢璐颖担任指挥。

本次音乐会以“穿越盛唐洛阳年致敬最美奋斗者”为主题，不仅荟萃中西经典音乐，还涵盖耳熟能详的影视音乐及传统民族音乐等。曲目设置别具匠心、创意独到，突出青年元素，让群众感受到了高雅艺术的文化魅力。在演出中，《青年圆舞曲》风格欢快轻盈，展现青年的热情奔放，《打字机波尔卡》节奏明快且富有韵律，《追寻》奏响波澜壮阔的奋进之声，《好春光》融入唢呐的激昂、竹笛的悠扬等，《江湖如梦》则带着几分洒脱、几分豪迈……整场音乐会高潮迭起，通过优美动听的交响乐，敲响穿越盛唐的华美钟声，致敬每一位默默奉献的奋斗者，凝聚起奋进新征程的强大精神力量。

2025洛阳新年音乐会由市委宣传部、市文广旅局、市文联指导，市音乐家协会主办。音乐会线上线下同步举行，市民不仅可亲临现场欣赏，还可通过洛阳网、洛视频、洛阳晚报、掌上洛阳App等平台收看直播盛况，共同感受喜迎新年的欢乐氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)