即日起，全省社会保障信息系统暂停服务

按照人社部信息系统升级改造统一安排，河南省社会保障信息系统、河南省社会保障网上服务平台、工伤保险联网结算功能、河南社保APP、“豫事办”小程序和“豫事办”APP有关社保事项将于2024年12月31日(星期二)19时至2025年1月2日(星期四)8时暂停服务。
按照人社部信息系统升级改造统一安排，河南省社会保障信息系统、河南省社会保障网上服务平台、工伤保险联网结算功能、河南社保APP、“豫事办”小程序和“豫事办”APP有关社保事项将于2024年12月31日(星期二)19时至2025年1月2日(星期四)8时暂停服务。
昨日，“河南社保”微信公众号发布通告，内容如下：
关于河南省社会保障信息系统暂停服务的通告
广大参保单位和参保人员：
按照人社部信息系统升级改造统一安排，河南省社会保障信息系统、河南省社会保障网上服务平台、工伤保险联网结算功能、河南社保APP、“豫事办”小程序和“豫事办”APP有关社保事项将于2024年12月31日(星期二)19时至2025年1月2日(星期四)8时暂停服务。
由此给您带来的不便，敬请谅解。
特此通知。
2024年12月30日
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