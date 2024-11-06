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即日起，全省社会保障信息系统暂停服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南社保 2024.12.31 17:13
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　　昨日，“河南社保”微信公众号发布通告，内容如下：

关于河南省社会保障信息系统暂停服务的通告

广大参保单位和参保人员：

　　按照人社部信息系统升级改造统一安排，河南省社会保障信息系统、河南省社会保障网上服务平台、工伤保险联网结算功能、河南社保APP、“豫事办”小程序和“豫事办”APP有关社保事项将于2024年12月31日(星期二)19时至2025年1月2日(星期四)8时暂停服务。

　　由此给您带来的不便，敬请谅解。

　　特此通知。

2024年12月30日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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