成功入围！郑洛新自创区入选国家自创区“揭榜挂帅”名单

12月31日，记者从洛阳高新区获悉，近日国家自主创新示范区2024年政策试点“揭榜挂帅”入围单位名单发布，郑洛新国家自主创新示范区(以下简称郑洛新自创区)成功入选。

12月31日，记者从洛阳高新区获悉，近日国家自主创新示范区2024年政策试点“揭榜挂帅”入围单位名单发布，郑洛新国家自主创新示范区(以下简称郑洛新自创区)成功入选。

该项工作由工信部联合科技部联合组织开展，旨在推动自创区发扬首创精神，力争突破一批制度障碍，形成一批可复制可推广政策成果。本次公布名单包含成果转化、产业发展、企业创新和开放合作4大类14项试点政策，洛阳高新区作为郑洛新自创区的重要建设主体，入选其中企业创新类的“长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策”。

近年，洛阳高新区聚焦“发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力”目标，坚持把创新作为引领发展第一动力，加快开放创新，努力打造创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。目前全区拥有国家科技型中小企业953家、高新技术企业520家、省级以上“专精特新”企业99家，规上工业企业研发活动覆盖率95%。在健全覆盖企业全生命周期的孵化体系方面，该区已建成9个国家级创新产业孵化平台，在孵企业达到1932家。

根据工作规划，后续该区将积极构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，更好发挥“投早、投小、投长期、投硬科技”示范撬动作用，同时积极推荐优秀企业在新三板、科创板等股权交易市场上市，扩大企业在资本市场的融资途径，有序推进政策试点工作，力争突破一批创新体制机制瓶颈，加快形成一批可复制可推广的政策成果。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书）