洛阳着力打造高能级创新平台 加快推动产业升级

回首2024，我市坚持以创新引领发展，以科技创新引领产业升级，高能级创新平台角色凸显。

“科技创新是推动经济高质量发展的核心动力，必须以更大力度聚合优质创新资源，全面提升洛阳科技创新能力。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

“叮咚……”

日前，龙门实验室农机装备产业研究院高级工程师赵越云的手机上收到了“报喜”信息。

“展示出了较好的机械性能和易保障性能，有力支持了河南省油莎豆的按期收获！”百里之外，一封来自河南省农业科学院经济作物研究所的感谢信，高度评价了第二代油莎豆联合收获机。

国家技术转移郑州中心洛阳分中心举行在线政策宣讲

2024年金秋，在民权县举办的全国第二届油莎豆科研成果转化暨产业发展会议上，该收获机开进民权县油莎豆高产示范田，并以优异的收割性能和极好的综合效益，获得专家、农户们的青睐，成为市场化的“明星产品”。

“我们用时一年多升级了二代产品，使其速度更快、马力更大，效率提升30%，只为产生规模效益，让机收‘划得来’。”抚摸着该收获机的大红色机身，赵越云的目光柔和起来，“市场上能‘打’，助力拿稳‘油瓶子’。我们的终极目标，近了！”

龙门实验室

“立足中原、智造中国、装备世界”，这是龙门实验室的高点定位。一年来，从举办铝基新材料企业技术需求路演，变企业“痛点”为创新起点，到“揭榜挂帅”公开征集企业联合研发项目，与企业“难题共解、利益共享”；从攻克硅基功能材料制造基础研究难题，助“中国芯片”自立自强，到引入院士团队联合攻关，推出世界首台100kWh锌溴液流电池储能模块系统，龙门实验室积极打造创新资源整合平台，推动科技成果从实验室走向生产线，获得新质生产力的“真金白银”。

事实一再证明，哪里有高能级的创新平台，哪里就能更好聚合优质创新资源。回首2024，我市坚持以创新引领发展，以科技创新引领产业升级，高能级创新平台角色凸显。

中原美谷研发现场

这一年，国家技术转移郑州中心洛阳分中心揭牌，成果转化“触角”延伸至豫西四市；周山智慧岛进驻国家级创新平台5个、国家级孵化器4个，吸引高端人才、技术等创新要素集聚；中原药谷、中原美谷引入院士专家团队16个、企业30家，落地项目产业总值达66亿元……全市全年新增创新平台352个，前11个月高技术制造业增加值增长63.8%。随着高能级创新平台持续涌现，创新“第一动力”越来越有力！

行者继往，越者开来。

展望2025，着眼破解“创新驱动不足、体制机制不活”等制约转型发展的突出问题，日前召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议把“以强化科技创新为引领，加快推动产业升级”列为重点工作之首，围绕打造高能级创新平台做出进一步谋划。

龙门实验室参与研发的电子级多晶硅

从“充分发挥龙门实验室等公共研发平台作用”，到“与有条件的龙头企业、骨干企业合作共建产业研究院”，再到“推动龙门实验室总部基地和4栋实验楼建成投用”，龙门实验室资源更多、机制更活，锚定“争创国家重点实验室”的远景目标，更多贴近市场的创新成果将“鱼跃龙门”。

从“积极筹建教育部河南高等研究院”，到“加快建设中原空天材料与应用实验室”“建好用好龙门实验室”，再到“合理布局产业承载区和服务配套区”，构建“一院两室两区”总体布局，又一集人才培养、科技创新、产业孵化于一体的高能级创新平台正蓄势崛起。

大型机械设备不停运转，300余名工人加紧施工……冬日里，寒风挡不住工人冲刺龙门实验室总部基地整体封顶的热情，更挡不住洛阳“改革创新、转型发展”的坚定步履。

创新“高峰”隆起来，创新资源聚起来，让更多创新成果在河洛大地萌发成长，一个日新月异、景象万千的洛阳，就在不远的前方！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 肖利强 文/图）