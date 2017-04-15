孟津：有了“身份证” 山货扶贫更给力

前不久，孟津县横水镇西沟村贫困户范赖通过西沟村爱心微信帮扶群，卖出了一批红薯粉条。

这批红薯粉条附带有自己的“身份证”——可追溯加工者的姓名、所在村组、联系电话和产品特色等。

“有了这个‘身份证’，以前是‘货等人’，现在是‘人等货’。”范赖说，爱心微信直销平台去年7月上线，第一个月他就销售了4600元的菜籽油。短短半年时间，全村贫困户通过微信群获得了数百份订单共计20余万元的收入。

山货“身份证”如何发挥神奇作用？故事还得从半年前说起。

西沟村贫困人口占全村总人口的18.6%村，村集体经济薄弱，但村里有丰富的“山珍野味”：年产天然蜂蜜约0.75万公斤、土鸡蛋约1000公斤……

西沟村党支部书记杜年杰介绍，以前，农副产品销售困难，让村民和干部头疼。去年7月初，横水镇副镇长李亚峰建立了爱心微信帮扶群，帮助该村贫困户“触网”找买家。

如何让消费者相信这是贫困户家加工的纯正山货？西沟村的对策是：像城里的大商场、超市一样，给农产品贴上“身份证”。

该村自发成立了贫困户绿色健康农产品协会和质量监督领导小组，按照“统一品牌、统一标准、统一宣传、统一销售”原则，组织会员销售自产农产品，实现农户与市场的直接对接。

“要想在微信群里卖山货，得先过‘三道关’。”杜年杰说，首先是“承诺关”，农户对产品质量和责任作出承诺，从源头保证农产品质量；其次是“监督关”，由质量监督领导小组严把农产品质量关，确保产品绿色、健康、无公害；最后是“追溯关”，建立源头追溯数据库，保证所销售的农产品源头可查，责任人可追溯。

价格透明、来源透明、监督透明……各项举措落实后，该村的山货受到社会各界热捧：神华国华孟津电厂购买2000元蜂蜜，太平洋保险孟津分公司购买3680元菜籽油，锦林农业孟津电商平台购买1.5万元救心菜茶叶……

“一笔笔订单既增加了贫困户收入，也让买家以实惠价格购买到绿色健康农产品，取得双赢效果。”李亚峰说，下一步，横水镇将建立各村的爱心直销群，学习推广“西沟模式”，通过不断构建和拓展销售平台，将更多贫困户手中的农产品“增值变现”。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 董洁）