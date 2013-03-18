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孟津县小浪底镇排演扶贫题材豫剧《挪门楼》 扶起贫困户志气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-03 09:47
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戏曲爱好者唱《挪门楼》给大家听
种地之余，老人又喂起了兔子

　　“脱贫先脱旧观念，人有志气世无难，政策帮咱事好办，万不可等靠要伸手讨钱……”麦收时节，在孟津县小浪底镇相留村，一段豫剧唱腔从晾晒场一角的屋子里传出来。唱戏的是本村的戏曲爱好者，听戏的则是在这里晒麦子的几户贫困户。

　　这部戏叫《挪门楼》，是小浪底镇为助力扶贫工作编排的豫剧。戏曲也能帮人脱贫？这要从农村脱贫工作中的一些真实故事讲起。

　　家住相留村的胡某今年39岁，尚未结婚，没有一技之长却好吃懒做。胡某的父母年迈体衰，仍常年在田间劳作，胡某却觉得种地收入少，天天赖在床上。村里曾帮胡某在县城找了一份建筑工的工作，没干两天他就跑了回来，嫌太累，不愿再去。

　　这样的故事，在小浪底镇扶贫一线并非个例。该镇处于孟津县西部山地，因地理、教育等因素相对封闭。长期的贫困，消磨了贫困者的主动性，一些贫困群众“靠着墙根晒太阳，坐等别人送小康”；还有些群众畏首畏尾，给钱要、给项目不干，生怕养殖、种植赔钱。

　　“精神贫困是脱贫攻坚的最大敌人，传统认知观念不改变，精准扶贫、脱贫目标就不可能如期实现。”意识到问题的症结，该镇给全镇千余户贫困户送去了一封公开信、一个“扶贫礼包”，礼包中包括两本书和五本小册子，包括《摆脱贫困》《农民致富金点子》《健康知识手册》《法律知识手册》《交通知识手册》《消防知识手册》《小浪底镇贫困户手册》。

　　“扶志”宣传咋能让大家更喜闻乐见？扶贫工作者从生活中找素材，编了扶贫戏曲《挪门楼》。该剧从描述一户贫困户认为挪门楼可以改变贫穷的细节入手，曝光贫困的思想根源，教育大家转变观念，勤劳致富。该剧前期为专业演员演出，后期为各村的戏曲爱好者参与，在各村经常演出。

　　或许是被《挪门楼》戳到了痛处，或许是被身边脱贫致富的典型激发了主动性，不少贫困户的态度确实发生了改变。之前提到的贫困户胡某，如今走出家门在外务工，每月工资有两三千元。借助政府的5000元扶贫资金和打工挣的钱，他家中添了两头牛犊、40只兔子和30只蛋鸡，父母每月卖兔子、鸡蛋和鸡，能收入几百元。提起儿子的转变，胡某的父亲也说：“没想到送钱扶不起的，唱戏给扶起来了。”（洛阳晚报记者 王妍 实习生 马勇玲/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：周萌]
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