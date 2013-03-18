栾川县庙子镇汉秋村贫困户程翠兰的四次报销

栾川县庙子镇汉秋村贫困户程翠兰是不幸的，又是幸运的。

不幸的是，去年下半年，58岁的她白发人送黑发人，收养了20多年的儿子因病去世；年底，她被查出患有子宫癌。手术、化疗、放疗……今年以来，程翠兰已先后6次入院，累积花费105522.61元。

屋漏偏逢连夜雨，程翠兰的丈夫晋铁庄积郁成疾，前不久又因急性心梗做了心脏搭桥手术，现在还没出院。

连遭大病，让这个本就贫困的家庭雪上加霜。相比刺骨的病痛折磨，巨额的医药费让程翠兰更难受。

然而，程翠兰又是幸运的。

程翠兰刚出院，她的女儿晋欢欢就接到庙子镇社保所工作人员的电话。按照我省今年实行的城乡居民医保制度，程翠兰符合其中的困难群众大病补充报销标准。

从今年起，我市开始实行统一的城乡居民医保制度，城镇居民医保、新农合“合二为一”。根据新的医保制度，程翠兰在市级三级医院入院累积花费105522.61元，按照报销标准，此次她累积享受53481.31元的基本年度报销，也就是所谓首次报销。

报销后，由于程翠兰个人支付金额超过15000元，她又享受到了12374.01元的大病补充报销。这两次报销，在程翠兰出院结算时已经直接扣除。

新的医保制度，针对城乡困难群众大病补充保险还有第三次报销。像程翠兰这样的建档立卡贫困户，以及民政部门认定的低保户、特困人员救助供养对象、困境儿童等，在前两次报销后个人负担医疗费用超过3000元的，还能享受第三次报销。“不生病不知道医保的用处这么大，要不我就是砸锅卖铁也看不起这病。”程翠兰激动地说。

准备好母亲的身份证、银行卡及此前报销发票复印件，晋欢欢赶到栾川县社保局，询问办理报销事宜。由于涉及政策衔接等问题，县社保局从5月开始正式落实这项报销制度，此前已经出院的，由县乡社保工作人员筛查，通知符合条件的人员进行报销；今后出院的，则与前两次报销一样，直接在结算时扣除。

工作人员将程翠兰的材料录入城乡医保监管系统，20天内报销金额就能到账。按照报销比例，这次程翠兰能享受14999.2元的第三次报销。如此一算，程翠兰个人只承担了24668.09元的医疗费用。

正当程翠兰一家等待着第三次报销的钱到账时，又有好消息传来，程翠兰还能享受第四次报销！

为了啃下因病致贫返贫这块“硬骨头”，今年，栾川县为全县建档立卡贫困人口全部办理了健康险。贫困人口在完成医保报销之后，个人支付医疗费用超过2000元部分，还能继续报销。据保险公司初步估算，程翠兰至少还能再报1万多元。算下来，程翠兰个人承担的费用不足15%。等到她的丈夫出了院，如果满足报销条件，也能享受相应优惠政策。

“没有政府的好政策兜底，我们一家真不知道日子怎么过下去！”刚出院的程翠兰身子还很虚，站一会儿就支持不住了。坐在台阶上，她抹了把眼泪。

这泪里，有苦也有甜。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 李艳 白佳丽）