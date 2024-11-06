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9个月乘地铁933次 洛阳28岁男子获赠一辆电动汽车【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.05 21:25
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　　2024年12月31日，洛阳市轨道交通集团在洛阳地铁2号线龙门高铁站举办了一场跨年活动，并颁发2024“绿色出行联盟”全年大奖。现场，活动期间乘坐地铁933次的95后洛阳男子仝凯获得了2024“出行达人”称号，获赠一辆奇瑞QQ冰淇淋电动汽车，成为全场焦点。

　　仝凯今年28岁，老家在洛阳市新安县，目前在涧西区七里河一家饭店当厨师。对于自己获赠电动汽车的消息，他表示非常激动和开心。他说，前几天接到工作人员电话时，还有点儿半信半疑。在同事们建议下，他跑到附近地铁站客服中心，找工作人员核实后才确定自己就是那个“幸运儿”。

　　洛阳市轨道交通集团后台数据统计，仝凯在2024年3月28日—12月22日“绿色出行联盟”活动期间，乘坐地铁933次，居全市第一。“主要是中午要回家一趟，给家里人做饭。”仝凯笑着说，他和妻子、女儿住在应天门附近，现在孩子刚1岁。2024年，妻子一个人带娃，经常抽不出时间做饭。怕妻子不好好吃饭身体吃不消，仝凯就每天早上7点多起床做饭后上班，中午2点下班后回家做饭，下午再坐地铁去上班，平均一天4趟。

　　仝凯说，他和妻子已经在洛阳打拼多年，最初他也买了辆汽车，但经常碰到堵车、找不到车位等情况，后来索性把车卖了买了辆摩托车。堵车、停车的问题解决了，冬天骑摩托车很冷的新问题又来了。2021年洛阳地铁1号线开通后，仝凯发现，乘坐地铁是最方便的，从小区出来穿过一个停车场就到了应天门地铁站，从七里河地铁站出来后步行几分钟就到了饭店，于是他把摩托车也卖了。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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