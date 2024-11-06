全国首批！洛阳三个项目上榜卓越级智能工厂公示名单

6日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日公示卓越级智能工厂(第一批)项目名单，洛阳三个项目榜上有名，入选数量位居省内第一。

6日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日公示卓越级智能工厂(第一批)项目名单，洛阳三个项目榜上有名，入选数量位居省内第一。

其中，中航光电科技股份有限公司“航空电连接器多品种变批量高效生产智能工厂”，通过构建高效协同的智能制造体系，可实现17万个工序级自动实时排序，完成每小时12000箱工位级精准配送，以及每天1500个生产订单的智能化生产。企业结合当前人工智能、大数据、物联网等先进技术发展，不断进行自动化、智能化转型升级，形成了自动化设备、数字化产线、智能化车间建设的整体解决方案。

第一拖拉机股份有限公司则聚焦“新型轮式拖拉机柔性智能工厂”建设，以新一代信息技术与农业机械先进制造技术融合为主线，以提质降本增效和价值创造重塑为目标，以场景化推进为抓手，将十余种核心智能制造装备和工业互联信息技术进行深度融合应用，实现了无级变速、动力换挡等高端新型拖拉机的产业化智能制造。

洛阳利尔功能材料有限公司“数智赋能的特种钢冶炼用耐火材料智能工厂”，积极应用数字孪生、MES系统和DCS系统等数字化手段，结合新型蓄热式干燥技术、低氮燃烧技术等方法，实现了国内首条耐火材料生产全流程“数字化、信息化、智能化、绿色化”，成功树立智能制造行业标杆。

去年10月，为打造智能制造“升级版”，工信部等六部委联合开展2024年度智能工厂梯度培育行动，分基础级、先进级、卓越级和领航级4个层级开展培育，并同步组织了首批卓越级智能工厂申报遴选工作。

卓越级智能工厂在设计生产经营数据集成贯通、制造装备智能管控、生产过程在线优化、产品全生命周期和供应链全环节综合优化、多场景系统级智能化应用、主要技术经济指标等方面处于国内同行业领先水平，并起到行业引领带动作用。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 杨东海 崔啸剑 周双雪 文/图)