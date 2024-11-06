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26人！洛阳市直机关公开遴选公务员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳人事考试网 2025.01.06 17:56
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　　今日，洛阳人事考试网发布《洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员公告》，全市17个市直机关(单位)共计划遴选公务员26名。

　　本次遴选实行网上报名，采取报名人员个人意愿与组织推荐相结合的方式进行。每个报名人员限报1个职位，报名时使用的身份证及相关信息，在遴选工作中必须一致。

　　报名人员于2025年1月7日9:00至1月13日17:00期间登录洛阳人事考试网，按要求进行报名，逾期不再受理报名事宜。

　　遴选机关(单位)于2025年1月7日9:00至1月14日17:00期间，对报名人员的资格条件进行初审。2025年1月8日9:00至1月14日17:00期间，报名人员可登录报名网站查看资格初审结果，审核通过的不得改报其他职位。报名期间，报名申请未经审核或未通过资格初审的，可补充完善相关信息，改报其他职位；2025年1月13日17:00报名系统关闭后，报名申请未经审核或未通过资格初审的，不能再改报其他职位。

　　通过资格初审的人员于2025年1月17日9:00至1月21日17:00期间，登录报名网站进行报名确认和缴纳笔试考务费(每人30元)，同时自行下载打印《洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员报名推荐表》一式3份，按照干部人事管理权限报推荐机关审核签署同意报名意见并加盖公章，在面试资格确认时将此表提交遴选机关(单位)进行资格审核。未按要求进行网上报名确认和缴费的，视为自动放弃。

　　笔试考案例分析与对策性论文一科，考试时间为2025年3月15日上午9:00—12:00，具体地点详见准考证。应试人员须持本人有效身份证和准考证参加笔试。

　　笔试结束后，市公务员主管部门研究确定笔试合格分数线。应试人员可于2025年4月上旬登录报名网站查询笔试成绩。

　　面试拟安排在2025年4月下旬，主要测试履行职位职责所要求的基本素质和能力，采取结构化面试或结构化小组面试方式进行，具体时间、地点、方式及要求以面试公告为准。

　　详见>>>

　　洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员公告
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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