给羽绒服做个Spa！洛阳家政能手教您正确洗护

羽绒服送去干洗是一笔不小的花费，羽绒服可以在家洗吗？怎么洗？此外，经常洗羽绒服好吗？带着诸多疑问，洛报融媒记者采访了洛阳正大职业技能培训学校家政服务培训师司马冬霞。

“小寒时处二三九，天寒地冻冷到抖。”小寒节气刚过，冷趋势明显，出门穿羽绒服成为不少市民的首选保暖方式。随着穿着频率的增加，羽绒服难免穿脏或有异味。

送去干洗是一笔不小的花费，羽绒服可以在家洗吗？怎么洗？此外，经常洗羽绒服好吗？带着诸多疑问，洛报融媒记者采访了洛阳正大职业技能培训学校家政服务培训师司马冬霞。

一年清洗一两次，小污渍建议巧处理

寒冬时节，一顿热气腾腾的火锅让人无法拒绝，油条、油饼等高热量食物很是诱人，但由此产生的异味、油渍等成了羽绒服清理的难点，尤其是羽绒服的胸前、袖口、衣领、下摆等处。

“羽绒服不建议频繁洗，一般一年洗1至2次为宜。”司马冬霞说，这是因为频繁清洗可能损伤羽绒，从而影响羽绒服的保暖性能，过多清洗也可能导致羽绒服的防风、防水涂层受损。她建议，对于上述小面积污渍，可以巧妙快速处理，牙膏、洗洁精、柠檬水等都是好帮手。

●除异味：可以选用柠檬水喷雾法，榨取新鲜柠檬汁，按照1:10的比例用清水稀释，装入喷雾瓶中，将有火锅味的羽绒服挂起来，在衣服内外均匀地喷洒柠檬水，随后让衣服自然风干即可除味；也可以采用茶叶吸附法，将用过的茶叶(最好是绿茶)用纱布包起来，制成一个茶包，将茶包与衣服一起放在袋子里密封，几个小时后异味就会减轻。此外，如果家中有挂烫机或蒸汽熨斗，也可以利用蒸汽带走衣物的异味。

●清除袖口、领口等污渍：先在污渍处涂抹适量的中性洗涤剂，放置5至10分钟，让洗涤剂充分溶解，随后在30℃~40℃的温水中加入适量洗涤剂，搅拌均匀后，将羽绒服翻面，把袖口或领口部分放入水中，用手轻轻挤压、揉搓污渍。对于特别顽固的污渍，可以用软毛刷轻轻刷拭，但要注意不要损伤面料。

司马冬霞提醒，对刚沾上的油渍需要尽快处理，可以立即用干净的纸巾轻轻按压油渍部位，尽量吸去表面多余的油脂，注意动作要轻，以免油渍扩散。随后在油渍处涂抹少量的洗洁精(注意不要用水稀释)，静置几分钟，利用其乳化作用分解油脂，随后用干净的湿巾轻轻擦拭即可。如果是旧油渍，可以将洗洁精换为牙膏，采用上述方法试试。