艺考生注意！河南2025艺术类省统考合格线公布

洛阳艺考生注意！昨日，“河南省教育考试院”发布消息，公布河南2025艺术类省统考部分专业合格线及分数段。 洛阳艺考生注意！昨日，“河南省教育考试院”发布消息，公布河南2025艺术类省统考部分专业合格线及分数段，具体内容如下： 河南省2025年普通高校招生美术与设计类、书法类、表(导)演类服装表演方向专业省级统考成绩公布 河南省2025年普通高校招生美术与设计类、书法类、表(导)演类服装表演方向专业省级统考专业成绩于2025年1月5日上午10:00公布。 考生可通过以下方式查询成绩：一是登录河南省教育考试院网站，点击“数据中心”— “普通高招”— “艺术体育统考成绩查询”，输入考生信息查询。二是登录河南招生考试信息网，点击“成绩查询”—“艺术体育统考成绩查询”，输入考生信息查询。三是绑定河南省教育考试院微信公众号，通过实名验证后可及时获取系统推送的成绩信息。 河南省教育考试院

2025年1月5日 河南省2025年普通高校招生艺术类专业省级统考美术与设计类、书法类、表(导)演类服装表演方向划定专业合格线 经研究，确定河南省2025年普通高等学校招生艺术类专业省级统考美术与设计类、书法类、表(导)演类服装表演方向专业合格线如下： 凡省级统考成绩达到专业合格线的考生，校考成绩方可有效。 河南省教育考试院

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