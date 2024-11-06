《新时代百项考古新发现》出版 洛阳7项考古成果入选

近日，中国文物报社与中国考古学会联合编辑的《新时代百项考古新发现》出版发行。该书收录了2012年至2023年荣获“全国十大考古新发现”的120项考古成果，洛阳有7项考古成果入选。

近日，中国文物报社与中国考古学会联合编辑的《新时代百项考古新发现》出版发行。该书收录了2012年至2023年荣获“全国十大考古新发现”的120项考古成果，洛阳有7项考古成果入选。

据了解，《新时代百项考古新发现》一书以考古遗址年代为序，分为旧石器时代、新石器时代、夏商周、秦汉、三国至隋唐、宋元明清六个部分。每个部分邀请相关考古专家撰写导读，概述该领域近年来取得的重要成果和发展状况，通过规范科学的文字和大量遗址、文物、发掘工作图片，对新时代以来的考古新发现进行科学阐释和全面归纳，系统回顾和总结新时代中国考古取得的巨大进步和辉煌成就。

该书收录的120项考古项目均为兼具学术价值和社会关注度的重要项目，如良渚古城外围大型水利工程、殷墟商王陵及周边遗存、三星堆祭祀区、海昏侯墓、“南海Ⅰ号”沉船、“致远”舰、“经远”舰水下考古调查等。洛阳入选的7项考古成果分别为栾川孙家洞遗址、新安汉函谷关遗址、隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址、洛阳汉魏洛阳城太极殿遗址、洛阳东汉帝陵考古调查与发掘、伊川徐阳墓地、偃师二里头多网格布局。

栾川孙家洞遗址

2012年入选全国十大考古新发现。位于洛阳市栾川县栾川乡湾滩村哼呼崖的断崖上，在其中发现的中更新世古人类化石，被专家定为“直立人栾川种”，简称“栾川人”。“栾川人”的发现，对研究东亚人类起源及演化有着重要的科学意义。

新安汉函谷关遗址

资料图

2013年入选全国十大考古新发现。位于洛阳市新安县东部，建于西汉武帝元鼎三年(公元前114年)，距今已有2100多年的历史。其考古发现具有非常重要的学术价值，为丝绸之路的申遗工作提供了重要的支撑。