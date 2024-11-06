涧滨西路增设部分违停抓拍设备 治理机动车停放问题

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：升龙城东边，涧滨西路违章停车严重，仅留下一条车道，存在安全隐患，希望交管部门加强管理。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：升龙城东边，涧滨西路违章停车严重，仅留下一条车道，存在安全隐患，希望交管部门加强管理。

市公安局回复：涧滨西路的机动车停放问题一直是辖区大队整治重点，目前涧滨西路已增设部分违停抓拍设备，辖区大队将继续向区相关部门建议完善交通设施，并安排警力加强日常的巡逻治理力度，不断规范该路段通行秩序。

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