入选国家男足！这名帅小伙是咱“洛阳娃”

中国足协近日发布2025年第一期中国男子足球队集训名单，来自挪威甲级联赛的侯永永以归化球员身份首次入选中国国家队。这名阳光帅气的小伙拥有一半“洛阳血统”：母亲是洛阳人，父亲是挪威人，算是咱“洛阳娃”。

中国足协近日发布2025年第一期中国男子足球队集训名单，来自挪威甲级联赛的侯永永以归化球员身份首次入选中国国家队。这名阳光帅气的小伙拥有一半“洛阳血统”：母亲是洛阳人，父亲是挪威人，算是咱“洛阳娃”。

侯永永的母亲侯豫榕是洛阳人。1987年，侯豫榕在日本与爱人相遇。婚后，她随丈夫移居挪威生活，1998年1月，侯永永出生在挪威特隆赫姆。

5岁时，侯永永参加了社区的业余足球俱乐部，并在随后的岁月里参加了市级训练营和省级训练营。10岁，侯永永受邀参加由曼联举办的世界技术大赛，并从来自75个国家和地区的20000名参加者中脱颖而出，获得第二名。2014年，侯永永代表挪威足球超级联赛球队——罗森博格足球俱乐部首次出战一线队比赛，成为队史上最年轻的联赛出场球员，侯永永还获得2014年度挪威足协颁发的天才少年奖。

2019赛季，侯永永加盟北京国安队，并完成球员归化流程，成为中国职业足坛的首批归化球员之一。在北京国安队的4年间，因长期伤病缺阵，他仅出场28次，并在足协杯比赛中有过进球。

2023赛季，侯永永返回出生地挪威，加盟兰黑姆足球俱乐部，并在2024赛季挪威甲级联赛中，以29场19球8助攻的成绩荣获挪甲最佳射手及最佳球员称号，展现出了较强的进攻能力。