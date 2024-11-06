洛阳：项目建设热潮涌 开年拼出新气象

开局关乎全局。新年伊始，河洛大地项目建设热潮奔涌。

我市“开工一批”活动在位于偃师区的强力科技铝箔彩涂项目现场举行

开局关乎全局。新年伊始，河洛大地项目建设热潮奔涌。

昨日，我市与全省同步举行第十五期“三个一批”项目建设活动，48个项目成功签约、22个项目集中开工、一批重大项目投产见效，吹响了新一年全力拼经济、奋战开门红的冲锋号角。

“项目为王”重塑产业新格局

项目建设是培育新质生产力、实现高质量发展的主抓手、突破口。

近年，我市树牢“项目为王”理念，坚持以创新引领发展，抢抓产业发展风口，以“四新一装备”风口产业为方向，集中力量、集聚资源、集成政策，乘势而上，推动产业迈向中高端，着力重塑产业新格局。

在伊滨科技城，宁德时代洛阳基地一期部分产线已投产，后续项目加快推进，配套项目已落地26个，总投资121.9亿元，仍有一批在谈项目正在深度对接，一个具有全国竞争力的千亿级新能源电池产业集群呼之欲出。

在黄河之滨，百万吨乙烯项目基础设计获批，即将进入全面建设阶段，配套项目已落地40个，总投资432.5亿元，打造千亿级绿色石化先进材料产业基地迈出关键步伐。

龙头引领，聚链成群。在招大引强的同时，我市全力推动优质存量企业做大增量，研究确定47家重点支持优质存量企业，通过优化完善政策体系、出台奖励支撑政策等，推动“老企业”焕发新活力、“老产业”形成新动能。目前，中航光电高端电子器件基础产业园、新强联精密零部件项目等建成投用。

项目建设滚动实施，发展动能更加强劲。在此次“签约一批”活动中，48个项目集中签约，总投资达到217.6亿元，涵盖新能源、新材料、高端装备制造、新型基础设施等领域，将为经济高质量发展注入新的澎湃动能。

比如，伊滨区投资10亿元的华域新能源精密结构件生产制造项目，将与宁德时代洛阳基地协作配套；洛龙区投资10亿元的2000P算力高端智算中心项目，将致力于打造省内算力副中心和豫西地区算力增长极；西工区投资5亿元的九洲城数字科技产业空间项目，将聚焦人工智能、元宇宙等未来产业，打造功能完善、布局合理、集聚效应强的产业空间载体。