洛阳23家社会组织被撤销登记

5日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，经查，洛阳市公路学会等23家社会组织拒不接受或者不按照规定接受监督检查，依据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定，洛阳市民政局对其作出撤销登记的行政处罚。

5日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，经查，洛阳市公路学会等23家社会组织拒不接受或者不按照规定接受监督检查，依据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定，洛阳市民政局对其作出撤销登记的行政处罚。

即日起，这23家社会组织不得再以原社会组织名义开展活动，其法定代表人登记证书、印章及财务凭证一律作废，请尽快到洛阳市民政局办理注销手续。

目前，洛阳市民政局已依法送达《行政处罚决定书》，如不服处罚决定，被处罚单位可自接到处罚决定书之日起60日内依法向洛阳市人民政府申请行政复议，也可以在接到处罚决定书之日起6个月内依法向洛阳市西工区人民法院提起行政诉讼。

洛阳市民政局将继续对违反条例规定的社会组织加大执法力度，并通过年度检查、等级评估、“双随机、一公开”等监督检查手段，加强社会组织监管，引导其依法依规开展活动，营造风清气正的社会组织发展环境。

撤销登记的社会组织名单

洛阳市公路学会

洛阳市电力会计学会

洛阳花都经济贸易促进会

洛阳市经济学会

洛阳市工业强市研究会

洛阳市自驾文化研究会

洛阳市尊老爱幼促进会

洛阳市小微企业经济文化促进会

洛阳市土地学会

洛阳市养犬协会

洛阳市道路交通安全协会

洛阳市环境卫生协会

洛阳市中小企业资产管理协会

洛阳市对外文化交流协会

洛阳市思想政治工作研究会

洛阳市温泉旅游协会

洛阳市高尔夫球协会

洛阳市田径运动协会

洛阳市伯仕高尔夫运动中心

洛阳市舜通职业技术培训学校

洛阳华夏文化研究院

洛阳牡丹生物科技研究院

洛阳子裕射击培训基地

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李建超）