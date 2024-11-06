洛阳3人荣获“全国离退休干部先进个人”称号

记者日前从市委老干部局获悉，我市3位退休干部荣获“全国离退休干部先进个人”称号。

记者日前从市委老干部局获悉，我市3位退休干部荣获“全国离退休干部先进个人”称号。

3位退休干部分别是涧西区政协退休干部乔紫昇、嵩县县委组织部退休干部王群喜、河南省洛阳监狱退休干部任中信。乔紫昇退休后从事非公党建工作，让党旗在民营企业高高飘扬。王群喜退休后奋斗在乡村振兴领域，带动嵩县旧县镇马店村从弱村变为强村。任中信退休后开展水上义务搜救工作，和团队成员实施应急救援近千次，成功救助水上遇险者300余名。

近年，市委老干部局坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，以“让党放心、让老干部满意”为目标追求，持续聚焦离退休干部党建质量提升、发挥作用赋能助力、精准服务关心关爱等重点工作，在全市离退休干部中深入开展“踔厉奋进新时代助力洛阳新辉煌”主题活动，引导离退休干部聚焦市委中心工作发挥作用。该局积极打造银发人才工作站(室)，引导在科技、教育、文化、工业、医疗卫生、农林牧渔和党建等方面有专长的退休干部积极参与，实施助力产业发展、乡村振兴、城市提质、青年友好型城市建设、理论宣讲、引资引智等六大工程，引领激励广大老同志为现代化洛阳建设献智出力。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯伟玉)