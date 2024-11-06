洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

工业化生产，装配式铺装！洛阳市首次应用蜂窝状装配式基层沥青路面结构技术
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.05 17:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，在洛阳市孟津区瀍源大道西北线项目建设现场，机械手臂将蜂窝状混凝土砌块抓起后，稳稳铺设在路面上。从空中俯瞰，混凝土砌块之间连接紧密，宽阔的路面初露雏形。这是洛阳市首次应用蜂窝状装配式基层沥青路面结构技术。

　　“传统路面基层使用的水泥稳定碎石层需要分层摊铺，不仅施工工期较长，还存在强度低、层间结合差、无法克服结构温缩裂缝等缺陷，导致道路容易出现坑洼、龟裂等病害。”洛阳城市建设勘察设计院有限公司总工程师吕一品说，蜂窝状装配式基层沥青路面结构技术的突破，不仅能够弥补这些缺陷，还可利用夜间完成道路更新改造，减少封路断行对市民生活的影响。

　　据了解，水泥稳定碎石层位于沥青层下方，是整个道路结构的主要承重层。蜂窝状装配式基层沥青路面结构技术就是用工厂批量生产的蜂窝状混凝土砌块代替部分水泥稳定碎石层。

　　该种技术主要具有两方面优势。从施工方面来看，蜂窝状混凝土砌块拼装速度快，还不需要现场养护，拼装结束后可立即摊铺沥青，减少了传统水泥稳定碎石层铺筑后所需的至少10天左右的养生期，能够有效缩短工期。

　　从使用性能方面来看，蜂窝状混凝土砌块采用工厂预制的方式，可有效避免外界环境温度、湿度等因素的影响，确保预制构建的质量和稳定性。此外，蜂窝状混凝土砌块还因其独特的蜂窝形网状结构，既可以分散承担来自各方的外力，还使得沥青和砌块紧紧咬合在一起，避免了反射裂缝对道路面层的破坏，兼具刚柔并济的结构特性。

　　“这两种特性使得该技术特别适用于交通繁忙路段破损道路的更新改造，理论上一晚上的时间就可以让破损道路‘旧貌换新颜’，并且在结构强度上还更具优势。”吕一品说，本次铺装路段共约200米，铺装前还在道路内部安装了电子监测设备，实时监测道路的温度、受力状况等数据进行，进一步验证蜂窝状装配式基层沥青路面结构的技术优势。

　　据悉，此项技术由洛阳城市建设勘察设计院联合长安大学、中铁城建集团共同研发，未来相关技术还将广泛应用于城市道路建设、旧路改造等工程中，有利于缩短工程建设周期，改善施工环境，助力城市提质，实现绿色低碳发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研龙门石窟研究院改革发展...
  • 中国一拖大拖公司：新年开工忙 力...
  • 官宣上线！2025洛阳双节文旅预告...
  • 入选数量全省第一！洛阳新增8家省...
  • 中信重工：开足马力赶订单 力争新...
  • 洛阳市首批公办“托幼一体”幼儿...
  • 小雅古乐团：国风礼乐 古韵新传（...
  • 国风妆造 秀出精彩
  • 桌球室营业时间没有限制吗？相关...
  • 洛阳“花甲芭蕾团”登上央视舞台...
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    周公庙越阳花道艺术展

    天井关村掠影

    燕雀

    年末洛浦
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605