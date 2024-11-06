1月5日，根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第十五期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，动员全市上下强化“拼”的意识、提振“抢”的精神、激发“赶”的动力，加快推动项目建设提速提质提效，扩大有效投资、培育优质增量，确保实现开门稳、开门红。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

我市与全省同步举行第十五期“三个一批”项目建设活动

全市集中签约开工投产一批重大项目

江凌、徐衣显参加

全省第十五期“三个一批”项目建设洛阳分会场活动现场

1月5日，根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第十五期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，动员全市上下强化“拼”的意识、提振“抢”的精神、激发“赶”的动力，加快推动项目建设提速提质提效，扩大有效投资、培育优质增量，确保实现开门稳、开门红。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

投产的河南通达电缆节能环保柔性特种电缆及新能源特种线缆项目现场

抓好重大项目建设是稳定经济增长的关键举措。“三个一批”项目建设活动开展以来，全市上下坚持把项目建设摆在经济工作的突出位置，扎实开展“转作风、大攻坚、建新功”行动，聚焦风口产业发展、重大基础设施建设、城市功能品质提升等重点领域，滚动实施一大批具有牵引性带动性重大项目，持续掀起抓项目、扩投资、促消费、拼经济的热潮，为加快构建现代化产业体系、推动经济社会高质量发展提供了有力支撑。

开工的洛阳强力科技铝箔彩涂项目现场

在“签约一批”活动中，全市聚焦“四新一装备”风口产业，集中签约48个项目，总投资217.6亿元，涵盖新能源、新材料、高端装备制造、新型基础设施、数字经济、节能环保、生物医药、现代物流等领域。其中，涧西区洛阳新动能产业社区项目、孟津区智能轴承生产项目、伊滨区华域新能源精密结构件生产制造项目、偃师区跨境电商及智能制造产业园项目、新安县中速永磁风电主轴精密轴承产业化项目、洛龙区光学精密设备生产基地项目、伊川县年产30万吨再生铝及特高压导线项目、西工区九洲城数字科技产业空间项目等8个项目在市分会场集中签约。

开工的洛阳强力科技铝箔彩涂项目现场

“开工一批”活动在位于偃师区的强力科技铝箔彩涂项目现场举行。该项目是我市聚力做大做强铝基新材料产业链的重点项目，将投资3.6亿元打造铝精深加工产业基地，专注于涂彩铝卷、家用铝箔容器、食品包装用铝箔、医药用铝箔等高附加值产品研发生产，进一步推动铝基新材料产业实现由“原料”到“材料”再到“产品”的转型升级。在此次“开工一批”活动中，全市共开工项目22个，总投资153亿元。其中，先进制造类项目10个，总投资103亿元，包括宁德时代洛阳基地二期项目、涧西区船舶新材料科技产业社区项目等；社会民生类项目7个，总投资30亿元，包括洛龙区二郎庙城中村城市更新项目、老城区“一横三纵”城市肌理保护提升项目、孟津区天合康养颐养项目等；战略新兴类项目5个，总投资20亿元，包括洛宁县源网荷储一体化项目、瀍河区智能算力产业中心项目等。

投产的河南通达电缆节能环保柔性特种电缆及新能源特种线缆项目现场

当日，我市还举行了“投产一批”项目调研活动。在通达电缆股份有限公司节能环保柔性特种电缆及新能源特种电缆项目基地，江凌、徐衣显等走进生产车间，察看智能化产线、新产品开发等情况，鼓励企业坚持以科技创新引领产业升级，敏锐把握新趋势，积极抢占新赛道，着力提升创新能力，加快优化产品结构，不断扩大市场份额，努力在行业重新洗牌中立于不败之地。

王军、潘开名、陈功、王太钢、仝宇鹏、何武周等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋/文 梅占国/图)