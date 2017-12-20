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孟津朱坡村走上产业扶贫快车道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-05 09:06

　　前不久，孟津县小浪底镇朱坡村的贫困户任宗，从扶贫产业分红和肉羊销售的收入中拿出4000多元买了台大马力三轮摩托车。为此，他还和老伴闹了点别扭：“人家说买辆二手的就行啦，我不同意，二手车修修补补花销多，省不了多少钱。咱要辞旧迎新，过好日子。”

　　辞旧迎新，过好日子，老任是怎么做到的？

　　3年前，老任的日子可不像现在这么“滋润”：60多岁的他唯一的孩子因精神残疾无法独立劳动，老伴身体不好，为了照顾老伴和孩子，老任被拴在村里，没法外出打工；家里有两亩地，靠天吃饭的日子过得捉襟见肘。

　　有32户贫困户的朱坡村位于丘陵山区，资源贫乏，人均耕地仅1亩，几乎没有村集体经济，有不少村民同老任一样，因为各种原因在贫困线下“打转转”。

　　“老任，现在党的政策好，你想干啥，俺们全力支持，钱不是问题。”来自市农业局的帮扶干部向老任许下承诺。

　　当得知老任有养羊经验时，市农业局拨款3500元购买了10只羊羔，成为老任脱贫的起点。

　　要实现整体脱贫，就得依靠产业。在市农业局牵线搭桥下，朱坡村开始探索产业扶贫之路——

　　2015年，依托科技扶贫资金和市农业局技术培训支持，朱坡村建起了占地50亩的香菇种植大棚，2016年年底，每户贫困户拿到了首笔500元分红；

　　采用“公司+基地+贫困户”模式，推广种植380亩薄皮核桃，市农业局邀请河南农林科学院专家为村民传授先进的种植技术，帮助8户贫困户通过种植薄皮核桃、在基地打工等方式增收；

　　2016年，核桃树种植形成规模，林下养殖正当时，朱坡村利用贫困户到户增收资金，引进4000只生长速度快的狮头鹅苗，开展特色养殖；

　　去年7月，朱坡村150千瓦光伏发电扶贫项目并网发电，预计每年可使每户贫困户增收3000元。

　　去年秋天，随着香菇、肉鹅陆续上市，在2016年500元分红的基础上，老任又一次性拿到1600元分红。

　　对于老任来说，种植香菇、林下养鹅、光伏发电的分红还是“小头”。前不久，他饲养的首批肉羊出栏，一下子卖了万把块钱，全年收入能有2万元。

　　有了钱，老任买来新三轮车上山拉秸秆，为来年扩大肉羊养殖规模做准备。“党的政策好，俺也越干越起劲，今年不愁摘不掉穷帽。”老任话语中充满干劲。

　　产业扶贫，富了乡亲。村民看在眼里，感激在心。

　　贫困户郭冬梅常年在家照顾患有脑梗的老伴，连续的分红，解决了医药费的难题。在市农业局干部任重强争取下，郭冬梅家门口还修通了水泥路。

　　前不久，郭冬梅为了送出一封感谢信，费了好大工夫。她找到村小学校长，通过电脑把感谢信发到了市农业局的扶贫微信群里——“如今，我是生活有关怀，疾病有人问，吃药有报销”“我深知，这些温暖，是来自党的关怀”“天大地大，没有党的恩情大”……（洛阳日报首席记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：马佳佳]
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