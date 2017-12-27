孟津备足特色“年货”迎游客

畅游多彩孟津，品尝特色美食，体验“老家”年味……昨日，“老家河南·孟津过年”2018春节系列活动旅游推介会在郑州举行，孟津县已经备好了逛庙会、观灯展、游景点、品美食等一系列特色活动，在狗年春节为游客献上一份特殊的“年货”。

“老家河南·孟津过年”2018春节系列活动时间为从即日起至2018年3月31日。作为孟津奉上的“新年大礼”，本次活动依托孟津县境内的人文景观、自然山水、休闲农业、古镇古村、民俗风情等旅游资源进行统筹安排，囊括“旅游+体育”“旅游+节庆”“旅游+民俗”“旅游+农业”等内容，将举办草莓嘉年华、“绿野仙踪·凤凰逐梦”凤凰山园林造型展、十里银滩·黄河灯会、中国·孟津伏羲文化节、魏家坡·中国年大庙会、“我是超人”旅游骑行比赛、全域单车游孟津、摄影大赛等一系列特色活动。

近年，孟津县整合全县旅游资源，紧扣“来孟津耍吧”宣传主题，加强旅游与农业、民俗、节庆等融合，吸引了大批游客到孟津过年。（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超）