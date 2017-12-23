收捡漂在水面上的莲藕

出孟津县会盟镇镇区一路向东北方向行驶，大片大片覆盖在金黄荷秆儿下的荷塘不时映入眼帘。这个镇9个村的庄稼地都是黄河水灌溉的沙土地，种藕再好不过。

每年此时，荷叶枯败下的荷塘，就成为挖藕人的营生地。昨日9时许，《洛阳晚报》记者来到会盟镇双槐村北侧一处荷塘，采藕人乔江松已在荷塘中忙碌了近3个小时。

辛苦

每天在冰水里泡9个多小时，再冷都不能穿厚棉衣工作

寒冬时节，荷塘水面的角角落落都已结冰。破开没过膝盖的冰面，在荷塘淤泥里“淘宝”，就是乔江松每天的工作。

怕灌水，也怕挖藕时不利索，采藕人身上穿的连身皮裤，是按照身材挑选的。无论再冷，都不能穿厚棉衣工作，所以乔江松每次下水后，荷塘边总会留下两件东西：一双沾满土的旧棉鞋和一件厚棉衣。

每天7时到17时，除了中午吃饭，乔江松要待在水里9个多小时。他说，只有脚底淤泥有些许温暖。

收获

哪个荷秆儿下有藕，他看一眼就知道

一手握着高压水枪，一手摘掉荷叶，手顺着荷梗抓到泥下的藕，再用高压水枪把藕周边的泥巴冲洗开来，取出藕。

乔江松说，如今挖藕已不再靠“纯手工”，而是先顺着荷秆儿找藕，然后用高压水枪将藕上的泥冲掉。没了厚厚的淤泥覆盖，白白净净的藕大多能浮在水面上，待一天忙完，再将它们统一收集起来。

用水枪冲洗刚挖出的莲藕

42岁的乔江松从事挖藕已有14年，哪个荷秆儿下有藕，他看一眼就知道。一天挖一千多斤藕，对于乔江松来说不是什么难事儿。

看着乔江松挖藕挖得起劲儿，记者也想跟着他下水体验一下，却遭到他的拒绝。

“姑娘，不是怕麻烦。这水里太冷了，我就落下了腿疼的毛病，前两年疼得站不起身。吃了药打了针，这些年好点儿了，才又敢下水。”乔江松说。

互动

挖藕人辛苦，今年藕价还低，需要买藕请联系晚报

往年，一到此时，荷塘里的采藕人总是三五成群在忙碌，但今年采访时，记者发现采藕人比往年少了许多。

采藕间隙，乔江松靠在荷塘边用淤泥堆成的小道，点了支烟，打开了话匣子。

乔江松说，脱了泥的藕不好存放，种藕人要等有了订单，才敢雇人来挖藕。往年到这个时候，荷塘边都是来收藕的人，价钱高的时候，能卖到两块多一斤，今年只能卖一块三四。

“咱会盟的藕，是黄河水灌溉，藕白、个儿大，吃着还脆。”今年藕丰收，邢宏伟脸上却难有丰收的喜悦。今年，他承包了90余亩地种藕，按照目前这个价格，刨去地租、种子、肥料等的费用，卖的钱只能顾住本儿。

采访结束已接近17时，寒风中，乔江松和邢宏伟还没有停止忙碌……

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联系电话：66778866、15537923160（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 郑战波/文 记者 张怡熙/图）