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偃师龙泉寺：前寺后寺访龙泉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-03 09:57

　　滴水观音像

　　龙泉寺山门

　　在洛河北岸、邙山脚下，有一座古寺，在宁静悠远的钟磬木鱼声中，送走了600余个春夏秋冬。这就是位于偃师市山化镇寺沟村的龙泉寺。

　　菩提道场数度重修

　　龙泉寺共有两处菩提道场，分为龙泉前寺和龙泉后寺。

　　龙泉前寺俗称前寺，位于寺沟村口。据有关资料记载，前寺始建年月不详，其单体建筑数量众多。由于前寺规模和名气都很大，故而当地居民把寺院以东统称为前寺沟。如今，由于人为及自然灾害，除4孔窑洞尚存外，前寺其他建筑已毁灭殆尽。

　　沿着古老的公式溪沟蜿蜒而入约1公里，在寺沟温泉池畔便可与龙泉后寺不期而遇。龙泉后寺俗称后寺。据《偃师县志》记载，约公元1380年，释元长老在此选址修建寺院，明穆宗隆庆元年(公元1567年)重修。

　　寺内现存明代重修龙泉寺碑，该碑通高约3米，基座已不知去向。碑额雕刻有祥云图案，正中竖题“重修龙泉寺”字样。碑身残为两截，碑文系行楷字体，很多字迹已模糊不清，依稀可辨寺院的渊源、修建、重修情况。

　　距此不远处有一通刻立于清乾隆二年(公元1737年)的重修山门碑，首身一体，圆首，额题“流芳百代”，碑身正中竖刻“重修山门碑”字样。

　　此外，寺内还有康熙年间古龙泉寺石刻，以及清同治八年(公元1869年)刻立的修缮龙泉寺碑。由此可以想见，龙泉古寺当初名气不小，影响深远，规模较大，建筑也甚可观。

　　寄胜觞咏河洛佳话

　　据相关碑刻及文史资料记载，至清末民初时期，龙泉后寺总占地1万多平方米，中路建筑自南向北为山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿；西侧建一座二层石楼，为寺院藏经阁；寺院外东侧有一温泉池……

　　鉴于古龙泉寺独特的环境和佛教文化优势，清康熙三十四年(公元1695年)，偃师知县卢道悦在温泉池北面建起了有名的龙泉书院，并规定每年农历三月初三在寺前温泉池畔举行除灾求福的集会活动。康熙四十四年(公元1705年)卢道悦又增修“寄胜亭”，将之作为觞咏之所。每逢农历三月初三，文人雅士在弯曲的公式溪水旁举行雅集，在溪水上游放置酒杯，杯随水流，流到谁面前停住，谁就喝酒吟诗……众多文人雅士定期在此雅聚，诗文书画歌颂不绝，堪称河洛文坛佳话。

　　书院经历了200余年的辉煌之后，于民国时期改名为温泉初级小学，时至今日，昔日的地面建筑已荡然无存。

　　居士合力重建大殿

　　民国时期，龙泉寺或改建、或拆除，至20世纪50年代，古寺旧貌几近全无，仅存藏经阁。最近十几年，来自东北的刘居士合众居士之力建起了天王殿和大殿。

　　新建的天王殿占地30多平方米，内供持国天王、增长天王、广目天王、多闻天王及韦陀护法大将。大殿占地200多平方米，系高台建筑，内部正中供奉有三方佛(阿弥陀佛、释迦牟尼佛、药师佛)。佛像高2米多，庄严凝重，慈祥肃穆。大殿东侧建有一座六角亭，内塑立一尊高达6米的滴水观音像。此外，寺院内还遗留有一残经幢，高约70厘米，八面体，刻写有《心经》。

　　如今的龙泉寺规模虽不如古龙泉寺，但寺内僧人依然晨昏礼佛诵经，焚香拜佛，严守戒律，广交善缘，逐渐恢复这座古寺固有的佛家底蕴。（李秋展 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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