攻坚克难重落实 协调发展惠民生——访老城区委书记杨劭春

老城区委书记杨劭春日前接受洛阳日报记者专访时表示，老城区将迅速贯彻落实市委经济工作会议精神，促进各项工作落实，实现高质量发展。

优化经济结构提质量。重点在“一个主导产业、一个新兴产业、一个特色产业”上下功夫，积极建设以机场航空港为中心的航空物流区、以宏进农批等为中心的农副产品聚集区、以格力电器等为中心的仓储快递电商区；完善提升洛邑古城经营业态及配套设施，加快谋划隋唐城遗址公园及周边业态布局等；加快启动实施牡丹特色文化小镇项目，进一步做大做强支柱产业。

深化改革创新激潜能。大力实施创新驱动战略，积极推进灰熊创业产业园项目对接，引进以高端智能装备、节能环保、生物医药等为重点的战略性新兴产业落地见效。进一步健全“双创”机制，吸引小企业创业基地、科技研发团队等落户。全力推进开放招商，坚持引资引智引技并重，努力在引进科技含量高、市场前景好、税收贡献大的龙头企业和重大项目上取得新突破。

协调城镇发展拓空间。以人的城镇化为核心，着眼城乡一体化、配套服务、综合管理等重点领域，加快苗北等安置房项目进度，加快经六路等道路建设，继续推行“厕所革命”，加快邙山体育公园等小游园及城市绿地广场建设。大力实施乡村振兴战略，持续推进农村环境综合治理，大力发展邙山沟域经济，全面改善农村环境，拓宽农民增收渠道。

全力攻坚克难强担当。扎实推进大气污染防治和“四河同治、三渠联动”综合治理，严格开展扬尘污染、燃煤、机动车尾气、工业废气和“小散乱污”企业整治，严格落实“河长制”，高标准完成截污治污、绿化提升、河岸治理等工作，打好污染防治攻坚战。重点做好非法集资等领域的风险防范化解，打好防范化解重大风险攻坚战。坚持以作风攻坚促脱贫攻坚，着力推进精准脱贫扶贫各项政策举措落地见效，打好精准脱贫攻坚战。

坚持以人为本增福祉。扎实办好民生实事，切实抓好安全生产、社会治安综合治理等工作，持续推行“信访直通车”等制度，以强有力的措施不断提升群众安全感、归属感和幸福感。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 乔永峰）