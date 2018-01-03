加快发展促转型城乡建设提品质

——访新安县委书记刘冠瑜

新安县委书记刘冠瑜昨日接受洛阳日报记者专访时表示，要紧紧围绕全市“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，紧紧围绕市委对新安县的“三个定位”“四项要求”等发展定位，坚持“生态立县、工业强县、旅游富民、科教兴县”发展战略，坚决打赢三大攻坚战，着力建好政治生态树正气，着力加快经济发展促转型，着力推进城乡建设提品质，确保2018年各项工作谋好篇、布好局、起好步。

围绕全市大局，结合新安实际，今年将着力统筹抓重点、补短板、强弱项等重点工作，当好全市县域经济发展排头兵。以经济发展促转型为重点，加快现代经济体系建设步伐。以城乡建设提品质为重点，加快推进现代城镇体系建设。以脱贫攻坚夯基础为重点，加快实施乡村振兴战略。以旅游建设管理为重点，持续推进“旅游富民”战略。以污染防治为重点，促进全域生态文明建设。以教育设施质量双提高为重点，实现民生改善新突破。以创建国家文明城市为重点，带动全社会倡树文明新风。以风险防范保稳定为重点，打造社会治理新格局。

持续推进作风转变，推动全面从严治党向纵深发展。层层压实管党治党责任，围绕政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。提升政治站位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；校正思想观念，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；强化组织保障，打造过硬队伍，持之以恒正风肃纪，树牢为民务实清廉形象。

增强目标意识，坚持问题导向，切实增强“四个意识”，不断加强党的领导，以政治过硬确保正确方向，落实市委“五个过硬”要求，以措施过硬确保提速提效，以作风过硬确保攻坚克难，以干部过硬确保履职尽责，以保障过硬确保全面发展，为各项事业全面发展提供坚强保障。（洛阳日报记者 李东慧）