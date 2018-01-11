把伊川建成副中心城市重要增长极——访伊川县委书记李新红

伊川县委书记李新红日前在接受本报记者专访时表示，2018年，伊川县将全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，以新发展理念为引领，以“9+2”工作布局为支撑，着力发挥优势打好“四张牌”，努力把伊川建设成为中原城市群副中心城市重要增长极。

进一步强化组团发展意识，积极做好产业承接，结合“122”现代产业体系，以供给侧结构性改革为主线，以转型升级为方向，以科技创新为引领，坚持传统产业升级和新兴产业培育双轮驱动，盘活闲置资源，创新招商方式，持续提高发展的质量和效益，着力打造千亿级新材料产业集群和百亿级先进装备制造业产业集群，为建设现代化经济体系奠定坚实基础。

按照“五位一体”总体布局，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态建设，着力抓重点、补短板、强弱项，确保新时代的新部署新要求在伊川落地见效。要抓好发展这一第一要务，坚定不移贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，着力发挥优势打好“四张牌”，积极构建现代化经济体系，不断增强全县经济创新力和竞争力。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，推动人民代表大会制度与时俱进，积极发展社会主义协商民主，扎实推进依法治县，形成全县上下共同奋斗的强大正能量。要发挥意识形态的决定性作用、核心价值观的引领性作用、思想道德的塑造性作用、文化旅游融合发展的支撑性作用，推动文化传承创新，复兴伊川文化新辉煌。要提高保障和改善民生水平，坚决打赢脱贫攻坚战，加快实施教育优先发展战略，大力实施健康伊川战略，全力打好防范化解重大风险攻坚战，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。要高度重视美丽伊川建设，全面打好环境污染防治攻坚战，加快构建完备的生态体系，积极倡导绿色生产生活方式，促进人与自然和谐共生。（洛阳日报记者 白云飞 特约通讯员 葛高远）