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对接融入全市大局 全面提升发展质量——访洛龙区委书记孙延文
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-12 08:47

　　洛龙区委书记孙延文日前在接受洛阳日报记者专访时表示，前不久结束的市委十一届六次全会和市委经济工作会议，为洛龙发展指引了方向、提供了遵循。洛龙区将主动对标看齐，积极对接融入全市大局，全面提升发展质量，让会议精神在洛龙区落地生根，奋力谱写更加出彩的洛龙发展新篇章。

　　围绕决胜全面小康，坚决打好三大攻坚战。加强对重点行业、重点领域、重点区域的风险防范化解，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。扎实做好精准扶贫、精准脱贫各项工作，制定稳固长效帮扶机制和常态化制度化工作机制，做到帮扶工作不断线，扶贫政策不脱钩。扎实推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”，让洛龙天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美、人民生活更美好。

　　围绕推动高质量发展，统筹抓好经济社会发展各项重点工作。积极推进产业结构优化升级，围绕制造业锤炼产业精度，围绕大数据增加产业厚度，围绕电子商务、现代金融强化产业韧度，围绕生态休闲、文化旅游拓宽产业广度，把洛龙建成“双高引领”产业高地。强化创新驱动发展战略，加快科技成果转化运用，加大高端人才引进培育力度，积极打造创新创业新天地。深入推进新型城镇化，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，全面加强城市绿化、美化、亮化工作，大力实施乡村振兴战略，提升城镇化质量。加强基础能力建设，不断完善路、水、电、气、暖等基础设施建设和教育、文化、医疗卫生、健康休闲等公共服务设施建设，为全市重大基础设施项目提供用地保障。不断提高保障和改善民生水平，大力发展教育、民政、医疗、就业、养老等各项社会事业，带给群众更多获得感、幸福感、安全感。（洛阳日报记者 李东慧 特约通讯员 张俊望 陈世宗）
[ 责任编辑：马佳佳]
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