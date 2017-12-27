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洛阳市启动农民工公益法律服务行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-13 09:14

　　岁末年初，农民工权益维护问题再度成为社会关注的焦点。12日，由市总工会、市司法局、市律师协会联合开展的“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动启动。

　　根据要求，全市将成立12个由律师和工会干部组成的服务分队，到农民工集中的乡镇、街道、社区及工地开展公益法律服务活动，了解农民工法律需求，宣传法律法规，提供法律咨询，调处劳动争议，代理涉法涉诉案件等。同时，充分运用工会和司法行政系统的网站、手机APP、微博、微信等互联网技术平台资源，面向农民工推出“互联网+”法律服务，切实提高对一线农民工的覆盖率和精准度。

　　此次公益法律服务行动将持续至今年2月。工会、司法行政部门和律师协会还将把该行动与维护职工权益杰出律师评选表彰和管理服务结合起来，作为培养选树杰出律师、充分发挥杰出律师典型示范作用的重要途径。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 孙雪芹）
[ 责任编辑：周萌]
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