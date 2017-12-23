洛阳市两级法院集中兑付工资 保障农民工权益

昨日，新安县人民法院向91名农民工集中兑付被拖欠的工资320余万元，为133名农民工发放困难申请人救助款43.37万元。这是我市两级法院年终岁末切实保障农民工权益的最新成果。

目前，我市法院正在开展第九次“拖欠农民工工资案件集中办理”暨服务农民工返乡创业、农村“三留守”人员权益保护、打击坑农害农违法犯罪等系列涉农维权专项活动。其中，“拖欠农民工工资案件”包括：与农民工相关的各类劳动争议、劳务合同、建设工程、侵权赔偿民事案件和拒不支付劳动报酬犯罪、涉农民工工资的拒不执行判决裁定犯罪案件。“三留守”人员维权案件包括：涉农村“三留守”人员的抚养、扶养、赡养纠纷，婚姻家庭、邻里纠纷，未成年人人身损害赔偿纠纷，以及拐卖妇女儿童、强奸、强制猥亵、侮辱妇女、虐待等犯罪案件。“坑农害农”案件包括：生产销售假农药、假化肥、假种子犯罪案件或相关民事赔偿案件，涉农资领域的贪污、贿赂、渎职犯罪案件。

今年，全市法院将强化农民工创业司法保障，走访当地返乡创业农民工及其所办企业，举办法治讲堂和法律知识讲座，就相关法律问题开展咨询服务，预判法律风险，提供法律建议。同时，优先处理侵害农民工返乡创业企业权益纠纷案件，多元化解借贷、金融贷款、抵押担保、买卖合同、租赁合同、招工用工等涉农民工返乡创业企业纠纷，增强案件处理效果，不断优化农民工返乡创业司法服务，营造公平竞争的返乡创业法治环境。

根据部署，全市法院将深入排查涉农案件，开通绿色通道，做好诉讼服务引导，为农民工诉讼提供法律咨询和立案、查询等“一站式”服务；在案件办理中加强繁简分流，力促涉农案件快审快结，严惩侵害农民权益犯罪，切实解决涉农权益保障问题。

该活动将持续至明年1月15日。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵越 王博文）