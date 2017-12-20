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洛阳十二部门联合开展农民工工资支付情况专项检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-27 08:56

　　自即日起至2018年春节前，市人社局、市发展改革委、市公安局等十二部门，将在全市范围内联合开展农民工工资支付情况专项检查，对查处的典型欠薪案件将依据有关规定向社会集中公布。

　　此次专项检查，以工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，主要检查内容为：用人单位按时足额支付农民工工资情况、遵守最低工资规定情况；用人单位与农民工签订劳动合同情况；在建工程建设项目实行工资保证金、农民工实名制管理、农民工工资专用账户等制度措施的情况；欠薪案件查处情况和依法打击拒不支付劳动报酬犯罪情况；对欠薪违法行为实施信用惩戒情况。

　　通过开展专项检查，要确保治欠保支工作取得明显成效，实现春节前欠薪案件和涉及农民工人数明显下降、因欠薪引发的群体性事件数量明显下降。其中，地方政府投资工程项目因拖欠工程款导致欠薪的，要在2017年年底前优先全部清偿，切实维护广大农民工的工资报酬权益。

　　根据要求，各单位要建立清理欠薪工作台账，实时掌握欠薪企业、欠薪人数、欠薪金额，及时妥善处理欠薪问题或欠薪隐患，做到欠薪问题不解决不销账。对存在拖欠工资问题的企业，人社部门要依法责令其限期改正；对拒不改正的，要责令其加付赔偿金并处以罚款。要加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接配合工作，严厉打击拒不支付劳动报酬的犯罪行为。

　　各单位要进一步加强对欠薪问题的协同监管和联合惩戒。对克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬，或因欠薪违法行为引发群体性事件或极端事件，符合拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法规定情形的，要依规列入拖欠农民工工资“黑名单”，并按规定对其实行联合惩戒，使欠薪企业“一处违法、处处受限”。对专项检查期间查处的典型欠薪案件，要依据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》向社会集中公布，形成对欠薪行为的有力震慑。

　　此外，对企业一时难以解决拖欠工资或企业主欠薪逃匿的，要通过及时动用应急周转金、欠薪保障金或其他渠道筹措资金，先行垫付部分工资或基本生活费，帮助解决被拖欠工资农民工的临时生活困难。对采用非法手段讨薪或以拖欠工资为名讨要工程款，构成违反治安管理行为的，要依法予以治安管理处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 李帆）
[ 责任编辑：席倩倩]
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