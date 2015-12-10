洛阳市各级人民法院开通绿色通道 助农民工讨薪

武师傅(中)代表工友向新安县人民法院表示感谢

“谢谢法院帮忙，我们终于可以安心进入新年了！”近日，提起新安县人民法院向农民工集中兑付欠款的事儿，武师傅竖起大拇指称赞。

辛苦干活，工钱没着落

武师傅是新安县某工程队的包工头，去年年初，他带着90名工人为两家公司干活。谁知，仅仅支付了头一个月的工资后，这两家公司就开始找借口拖欠工资。

武师傅等人虽然着急，但除一边干活，一边讨要工资外，并没有其他办法。就这样，时间又过了几个月，被拖欠的工资累计300多万元。眼看事情不妙，武师傅赶紧以停工来逼迫那两家公司支付欠款，但依然没有起到什么作用。为了讨薪，武师傅等人先后到信访部门、劳动监察部门反映问题，但眼看快到年底了仍没啥进展。

人民法院主动帮忙，讨回欠款320余万元

就在他走投无路时，新安县人民法院的法官联系到了他，法官表示，可以帮助他和工友们讨回被拖欠的工资。

法官告诉武师傅，人民法院专门设立了涉及农民工案件立案绿色通道，对涉及农民工案件一律快速立案、优先审理、优先执结。如果农民工没钱打官司，还可享受诉讼费“缓、减、免”政策。

很快，武师傅顺利通过绿色通道进行讨薪。人民法院判决后，执行法官通过多次走访、调解，成功帮武师傅和工友们讨回了欠款。

近日，新安县人民法院向武师傅等91名农民工集中发放被拖欠的工资320余万元，并为133名农民工发放司法救助金43.37万元。

农民工讨薪，可走绿色通道

为切实帮助农民工讨薪，新安县人民法院此前已跟信访、劳动监察等部门形成联动机制，凡涉及农民工讨薪难的问题，相关部门一旦无法处理，将及时移交人民法院。

“如果被执行人没有履责能力，造成申请执行人生活困难，我院还会向申请执行人适当发放司法救助金。”新安县人民法院相关负责人说，司法救助金通过多种渠道筹集，用来切实解决涉农权益保障问题。

记者从市中级人民法院了解到，目前，针对农民工的讨薪绿色通道已在全市人民法院开通，所有农民工都可走绿色通道讨薪。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 赵越 王博文/文 记者 张怡熙/图）