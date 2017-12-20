为农民工讨薪，力度大些再大些

我市12部门联手为农民工讨薪，是实实在在地为农民工撑腰，期待这样的讨薪力度大些，再大些！

12部门联手为农民工讨薪，这个“好声音”为寒冷冬日带来一缕阳光。

每到年关，农民工讨薪便成为热点，当看到他们顺利拿到血汗钱后的笑脸时，人们的心也是暖融融的。

欠债还钱，天经地义，何况农民工挣的是出力流汗的钱。农民工讨薪，不只是他们自己的问题，也是社会问题，是对城市良心的考验。

农民工生活有多难，大家都看在眼里，但一些“黑工头”“黑工地”利用他们为养家糊口急于挣钱，不懂、不敢要求签订劳务合同的心理，黑了心、铁了心地坑他们，为拖欠工钱，对讨要工钱者避之不见或冷眼相向，让人深感悲凉、气愤。

对恶意欠薪者，仅靠农民工一己之力，或一个社会部门的温言相劝，讨薪实难奏效，我市12部门联手为农民工讨薪，是实实在在地为农民工撑腰，期待这样的讨薪力度大些，再大些！

为民办事，贵在实效，只有对恶意欠薪者“零容忍”，才能有责必问，有讨必果。

对无视法律、拖欠农民工工资数额大、时间长的老板和单位，除了设立黑名单、曝光典型案件，还要或责令其停业整顿，或降低、取消其营业资质，或吊销其营业执照；涉嫌犯罪的，要依法移交司法机关严肃处理，决不手软、姑息。

解决农民工讨薪难题，除了完善劳动制度顶层设计、畅通农民工低成本维权渠道，就目前而言，社会合力维权效果明显：各司其职、紧密配合，遇到难题不躲避，遇到困难不畏惧，想点子、用战术，目的就一个——逼“无良老板”就范，让农民工及时顺利地拿到血汗钱。

创建和谐社会，农民工的幸福指数是硬杠杠，能否顺利拿到工钱是硬指标，农民工用血汗建设城市，我们不能让他们再用血汗为自己讨薪了。（新闻观察员 洛谭）