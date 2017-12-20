洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为农民工讨薪，力度大些再大些
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:46

　　我市12部门联手为农民工讨薪，是实实在在地为农民工撑腰，期待这样的讨薪力度大些，再大些！

　　12部门联手为农民工讨薪，这个“好声音”为寒冷冬日带来一缕阳光。

　　每到年关，农民工讨薪便成为热点，当看到他们顺利拿到血汗钱后的笑脸时，人们的心也是暖融融的。

　　欠债还钱，天经地义，何况农民工挣的是出力流汗的钱。农民工讨薪，不只是他们自己的问题，也是社会问题，是对城市良心的考验。

　　农民工生活有多难，大家都看在眼里，但一些“黑工头”“黑工地”利用他们为养家糊口急于挣钱，不懂、不敢要求签订劳务合同的心理，黑了心、铁了心地坑他们，为拖欠工钱，对讨要工钱者避之不见或冷眼相向，让人深感悲凉、气愤。

　　对恶意欠薪者，仅靠农民工一己之力，或一个社会部门的温言相劝，讨薪实难奏效，我市12部门联手为农民工讨薪，是实实在在地为农民工撑腰，期待这样的讨薪力度大些，再大些！

　　为民办事，贵在实效，只有对恶意欠薪者“零容忍”，才能有责必问，有讨必果。

　　对无视法律、拖欠农民工工资数额大、时间长的老板和单位，除了设立黑名单、曝光典型案件，还要或责令其停业整顿，或降低、取消其营业资质，或吊销其营业执照；涉嫌犯罪的，要依法移交司法机关严肃处理，决不手软、姑息。

　　解决农民工讨薪难题，除了完善劳动制度顶层设计、畅通农民工低成本维权渠道，就目前而言，社会合力维权效果明显：各司其职、紧密配合，遇到难题不躲避，遇到困难不畏惧，想点子、用战术，目的就一个——逼“无良老板”就范，让农民工及时顺利地拿到血汗钱。

　　创建和谐社会，农民工的幸福指数是硬杠杠，能否顺利拿到工钱是硬指标，农民工用血汗建设城市，我们不能让他们再用血汗为自己讨薪了。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]长时间领不到新生儿社保卡怎么办？这样救急
  • ·[健康]早餐最不该吃这3种东西，第一个就是你常吃的！
    		•
    我在新家过得挺好的（宠情缘）
    我在新家过得挺好的（宠情缘）
    我在新家过得挺好的（宠情缘）
        从月初到现在，曾经流浪的豆丁来到新家已经20多天了，它过得好吗？
  • ·洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
  • ·离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁盾构机今天始发！这个路口明...
  • 注意！豫C车主申领ETC卡 走环城高速也...
  • 洛阳王城大道快速路项目今日开工
  • 洛阳彩虹桥上垂钓忙 司机开车绕着走
  • 明晚起，隋唐园北路口至王城大道段封...
  • 明日至12月31日，洛阳公交车免费乘坐
  • 开放发展立潮头——2017年洛阳经济社...
  • 河南省委经济工作会议举行 谢伏瞻陈润...
  • 电梯内装座位 这事儿挺稀奇
  • 偃师城隍庙（探寻河洛百座古建筑）
    		•
    百姓呼声
    生育保险的报销进度可通过这两种方式查询
    购买新能源汽车可以享受税费减免政策吗
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    隋唐梅花开

    娃娃们眼中的洛阳

    九都落日

    黑领椋鸟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605