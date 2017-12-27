洛阳市5家企业获评“省科技小巨人”

记者日前从市科技局获悉，省科技厅近日公布了2017年度河南省科技小巨人(培育)企业名单，我市洛阳花都家具集团有限公司等5家企业获得科技小巨人企业称号，洛阳高新四丰电子材料有限公司等42家企业获得科技小巨人培育企业称号。

至此我市科技小巨人(培育)企业增至86家，并实现科技小巨人企业数量“零的突破”。

河南省科技小巨人企业培育计划旨在公开遴选一批创新能力强、成长速度快、发展潜力大的科技型中小企业进行重点扶持，通过财税金融政策倾斜、种子资金、天使基金等投融资支持方式，加快培育一批年营销额超亿元的科技小巨人企业。经认定的科技小巨人(培育)企业，每年最高可享受财政200万元的企业研发经费投入补助，同时将享受研发经费加计抵扣、科技创新券扶持等多项支持政策。我市还对经认定的科技小巨人企业给予50万元奖励。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）