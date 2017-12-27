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洛阳大范围强降雪即将来袭 教育部门可停课、调课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-03 08:47

　　根据气象部门预报，1月2日夜里至7日，我市将有两次大范围强降雪和持续低温天气，为我市入冬以来范围最大、强度最强的降雪过程。昨日，市政府办公室下发紧急通知，要求各地各相关部门切实做好强降雪恶劣天气交通安全应对工作。昨日下午，我市召开了恶劣天气交通安全工作部署会，公安、交通、气象、环卫等多个部门现已进入“备战”状态。

　　通知要求，各级各部门要结合本级本部门本行业领域道路交通安全特点，立足冬季防雾、防雪、防冻、防滑等工作，充分做好应急预案、物资、设备、人员的准备，全力以赴保障交通安全。其中，交通运输部门要做好重点运输企业的安全监管，当道路不能安全通行时停运车辆，并依法查处违法违规营运行为；教育部门要视情况采取停课、调课、校车停驶等有效措施，保障中小学生和幼儿交通安全；公安交警部门要强化路面管控，必要时采取分流、绕行、封闭道路等措施，防止交通事故发生和大量车辆滞留。

　　延伸阅读

　　冰雪路面行车应注意什么

　　如果汽车以每小时70公里的速度行驶，在普通路面上的制动距离为50米，在积雪路面上的制动距离为117米，在结冰路面上的制动距离为216米。

　　在冰雪路面上行车要注意以下几点：

　　一、开车前应加强对车况的检查，特别是灯光、转向和制动系统应有效可靠。长途出行前，要确保燃油充足，备好应急食物和饮水，带上防滑链。尽量了解最近的天气情况和沿途道路通行情况，提前规划好行车路线。

　　二、严格保持行车距离，转弯或下坡时必须将车速控制在能够随时停车的低速状态；需要加减车速时，踩放油门都应缓慢，以防打滑。驾驶员应根据地形、车速和载重等情况，与前车保持正常行驶距离的三倍远以上。

　　三、途经事故或施工路段时，要提前减速、加大车距、有序行车，切勿随意变道，如确实需要变道，要注意提前打转向灯，并注意后方来车。

　　四、遇到打滑，不要急刹车、猛打方向，利用点刹让车速慢慢减下来。遇坡度较大的冰雪路段，尽量一口气通过，避免在半坡上停车。

　　五、在任何情况下，始终保持带挡行驶。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 苏楠 通讯员 姜东）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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