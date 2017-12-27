今明两天，洛阳各汽车站将根据天气情况停发部分客运车辆

降雪天气里，乘车出行要特别注意安全。昨日，记者从市交运集团获悉，为保障旅客安全，今明两天，其所辖各汽车站将根据天气和高速公路情况停发部分线路、班次的客运车辆。

截至昨日18时，记者联系多个汽车站得知，停发的线路、班次均尚未确定。市交运集团相关负责人提醒，如果您这两天有出行需求，可在购票乘车前打电话到各汽车站咨询详细发车信息。

另外，记者从市公交集团获悉，为保证市民安全、顺利出行，该集团已启动冰雪天气应急预案。市公交集团相关负责人介绍，雨雪天气可能造成部分线路调整或停运，这些信息将通过媒体、微博及时发布，方便大家随时调整出行计划。同时，停运线路车辆将及时调整到其他营运线路中，满足早晚高峰期市民乘车需要。

●各汽车站服务电话：

洛阳汽车站63233186

锦远汽车站63195333

关林东站62671512

●公交服务热线：63411661（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广）