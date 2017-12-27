洛阳长安路三社区有个“谈心室” 聊天当中解难题

居民们在社区“谈心室”里畅所欲言

家里有了烦心事儿，邻里闹了小矛盾，居民之间聊聊天、谈谈心就能把问题解决了——在涧西区长安路三社区的“谈心室”里，这样的例子有不少。

俗话说“家丑不可外扬”，可是在这间特殊的屋子里，大伙儿都喜欢聊聊自己家的事儿。昨日，《洛阳晚报》记者采访时就听到了不少故事。

母亲乱花钱，儿女有意见，这事儿咋办？

长安路三社区的“谈心室”是个小套间，面积不算大，却布置得很温馨：外间的墙壁粉刷成暖色，屋里摆放着沙发、茶几，坐十几个人不成问题。如果居民有难以启齿的问题想单独交流，到里间就行，关上门可以畅所欲言。

“‘谈心室’建成不久，我们就帮忙解决了一件烦心事儿。”78岁的居民李恩兰说，辖区有一位居民70岁了，平时喜欢乱花钱，儿女意见挺大的，说了几次，老人依旧我行我素。“我叫了几个老姊妹把她约到‘谈心室’，说了一个多小时，问题解决了，现在她存折上也有积蓄了。”李恩兰告诉记者，这次谈心内容很简单，就是问她：“不攒钱，你生病了咋办？没钱，咱们出去玩儿，你不去了？”

“都是同龄人，捡她‘心尖’上的话说就行了。”72岁的张杏芝说。自从2017年3月“谈心室”投用后，张杏芝就成了常客，出门买菜，楼下散步，腿一迈就过来了。“想啥说啥，老街坊越聊感情越好。”她说。

八旬老人闹别扭，就想来“谈心室”聊聊

“人前恩爱，人后吵架”，这句话反映了不少人“好面子”的心理——千万别把自家矛盾公布于众，可是在“谈心室”不一样，不少人和家人闹别扭了，首先想到的就是过来聊聊。

“妹子，气死我了，真不想跟他过了！”前一段时间，一位八旬老人跑到“谈心室”找大家说“狠话”。原来，这位居民的老伴儿因为生病脾气不好，在家里摔东西，俩人都在气头上甚至动了手。

“一把年纪了，你不怕伤住自己？”正在“谈心室”聊天的朱女士听了之后，先说几句关心话，然后再支招：“他再发脾气，你别理他，扭头就走，等他气消了自我反思。”“对，年纪越大，老伴儿越亲，他这是‘老小孩儿’撒娇呢！”其他人在一边帮腔。

“现在这老俩咋样了？”记者问大家。“好啦！老太太一冷处理，老头想起来她的好了，现在身体也慢慢恢复了。”有人说。

聊天时商量做好事，一起成为志愿者

“谈心室”从不设置主题，大家想到哪儿说到哪儿，共同交流。76岁的杨光荣说，居民喜欢来这里，就是觉得这里气氛轻松，彼此年龄相仿好沟通。“还有不少好人好事，就是聊天聊出来的。”他说。

辖区23号院是一个老旧小区，其中2栋2门有不少老年人，上下楼梯不太方便。77岁的孙士香在“谈心室”说了这件事儿，不少人有同感。于是，85岁的张树松、77岁的时荣花组成志愿者小组，跑上跑下动员居民凑钱，最终给整栋楼装上了“爱心扶手”，还在上面包了防滑的棉布。

“比如，哪户需要帮扶，哪家生活比较困难，我们聊天的时候都登记下来，再转交给社区。”杨光荣说。

现在，“谈心室”每天都接待不少居民，爱好音乐的居民搬来了电子琴，聊天之余弹琴唱歌，气氛更加活跃，有时聊天不过瘾，还会相约去谁家串门，露一手厨艺。

长安路三社区负责人说，社区建立“谈心室”的初衷，就是希望在党员、志愿者和热心人的引导下，使其成为一个收集民意、促进邻里和谐的地方，把不良情绪消除在基层。“经过近一年的运行，知道这里的居民越来越多，大家互相交流、开导，对协助社区工作起到了积极的作用。”该负责人说。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 郑玉平 文/图）